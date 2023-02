ATP - Montpellier : Maxime Cressy voit très grand

Samedi après-midi, Maxime Cressy, franco-américain (jouant sous bannière des Etats-Unis) s'est qualifié pour la finale de l'Open Sud de France en battant Holger Rune en trois manches. Une magnifique performance pour le natif de Paris qui affrontera Jannik Sinner en finale du tournoi montpelliérain. Après sa rencontre, il a parlé de la joie qu'il avait de performer dans son pays de naissance ainsi que de sa progression et de ses objectifs très élevés.

"C'est un moment très spécial, oui. Je suis français, aussi, j'ai vécu toute ma jeunesse en France, j'étais au Pôle de Boulouris. Je n'ai vécu qu'un quart de ma vie aux États-Unis. Je me considère très français. [...] L'an dernier, c'était ma première année sur le circuit. J'ai progressé vite (31e mondial en août dernier), ça a été comme un choc. J'ai peut-être été trop impatient à un certain moment, à vouloir monter trop rapidement. Mais on a tous des hauts et des bas. Je l'accepte, je sais que je peux rebondir à tout moment. La clef, c'est d'être très ambitieux. Vouloir atteindre les sommets, sans se mettre de limite. Mon objectif, c'est d'être n°1 mondial. Je le visualise tous les jours. Je n'ai pas peur de le dire."