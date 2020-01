ATP - Montpellier : Le plateau enrichi par Grigor Dimitrov et Gaël Monfils

Le Français @Gael_Monfils, double vainqueur du tournoi, rejoint le plateau de l’#OSDF20 en remplacement de Stan Wawrinka qui a été contraint de déclarer forfait pour cause de blessure. 🎾



Alors que le tirage au sort est prévu ce samedi, les organisateurs de l’Open Sud de France avaient encore deux surprises en réserve. Alors que Stan Wawrinka devait être la tête d’affiche du tournoi organisé la semaine prochaine à Montpellier, le Suisse a été contraint de déclarer forfait sur blessure. Pour le remplacer, les organisateurs du tournoi ont su convaincre l’actuel numéro 20 au classement ATP, vainqueur du Masters en 2017, Grigor Dimitrov. Demi-finaliste du dernier US Open et du Masters 1000 de Paris-Bercy en fin de saison dernière, le Bulgare va faire sa première apparition dans l’Hérault pour lancer la saison sur dur indoor.Mais Grigor Dimitrov ne sera pas la seule tête d’affiche surprise de l’Open Sud de France 2020. Gaël Monfils a, en effet, accepté de faire le déplacement dans l’Hérault après son élimination dès le deuxième tour de l’Open d’Australie face au futur finaliste, l’Autrichien Dominic Thiem. Déjà sacré en 2010 et 2014, « La Monf » pourra viser un troisième titre à Montpellier et, ainsi, rejoindre au palmarès Richard Gasquet. Il sera même tête de série numéro 1 à l’occasion du tirage au sort. Le Bulgare et le Français rejoignent un plateau qui pourra compter sur David Goffin, Denis Shapovalov ou encore Félix Auger-Aliassime.