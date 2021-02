ATP - Montpellier : Hurkacz déjà dehors

Alejandro Davidovich Fokina s'est fait une grosse frayeur, mais il sera bel et bien au rendez-vous des quarts de finale à Montpellier. L'Espagnol, 56eme joueur mondial, a vu sa cheville droite tourner au début du deuxième set, ce qui a nécessité la pose d'un bandage par le kiné, mais cela ne l'a pas empêché de s'imposer 7-5, 6-2 en 1h27 contre Hubert Hurcacz, tête de série n°4 et vainqueur du tournoi de Delray Beach en ouverture de saison. Malgré ses 11 aces, le Polonais a eu 10 balles de break à défendre, et n'en a sauvé que 6. Davidovich Fokina, qui a été mené 3-1 en début de match, l'a en effet breaké à 3-1, puis à 5-5 pour empocher le premier set. Il a remis ça à 2-2 et 4-2 dans le deuxième, malgré la douleur, mais face à un Hurcacz complètement sorti de son match. L'Espagnol sera opposé à Egor Gerasimov, le tombeur d'Andy Murray au premier tour, pour une place dans le dernier carré.



MONTPELLIER (France, ATP 250, dur intérieur, 323 970€)

Tenant du titre : Gaël Monfils (FRA)



Huitièmes de finale

Bautista Agut (ESP, n°1) - Barrère (FRA, Q)

Humbert (FRA, n°6) bat Griekspoor (PBS, Q) : 6-7 (4), 7-6 (5), 7-6 (5)

Lajovic (SER, n°3) - Novak (AUT)

Gojowczyk (ALL, Q) bat Vesely (RTC) : 6-7 (3), 7-6 (4), 6-3



Gerasimov (BIE) bat Bedene (SLO) : 6-4, 7-6 (4)

Davidovich Fokina (ESP) bat Hurkacz (POL, n°4) : 7-5, 6-2

Sonego (ITA, n°7) bat Korda (USA) : 6-3, 6-2

Goffin (BEL, n°2) bat Bonzi (FRA, WC) : 4-6, 6-4, 7-5



1er tour

Bautista Agut (ESP, n°1) - Bye

Barrère (FRA, Q) bat Basilashvili (GEO) : 6-4, 6-4

Griekspoor (PBS, Q) bat Giron (USA) : 6-2, 6-7 (5), 6-3

Humbert (FRA, n°6) bat Gombos (SLQ) : 6-3, 7-6 (3)



Lajovic (SER, n°3) – Bye

Novak (AUT) bat Simon (FRA) : 7-6 (5), 1-6, 6-3

Vesely (RTC) bat M.Ymer (SUE) : 6-1, 6-1

Gojowczyk (ALL, Q) bat Struff (ALL, n°8) : 6-3, 6-4



Bedene (SLO) bat Sinner (ITA, n°5) : 3-6, 6-2, 7-6 (3)

Gerasimov (BIE) bat Murray (GBR, WC) : 7-6 (8), 6-1

Davidovich Fokina (ESP) bat Zapata Miralles (ESP, Q) : 7-6 (3), 5-7, 6-2

Hurkacz (POL, n°4) - Bye



Sonego (ITA, n°7) bat Gaston (FRA, WC) : 6-3, 6-7 (7), 6-1

Korda (USA) bat Tsonga (FRA) : 6-4, 6-2

Bonzi (FRA, WC) bat Pouille (FRA) : 7-6 (6), 6-2

Goffin (BEL, n°2) - Bye