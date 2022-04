Stefanos Tsitsipas tient à son titre. Ce jeudi, le Grec, 5eme joueur mondial et tête de série n°3, s'est qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo à Monaco, sur terre battue, après sa victoire contre le Serbe Laslo Djere, 62eme joueur mondial, en deux manches (7-5, 7-6 (1)) et 1h54 de jeu. Dans la première manche, c'est le Serbe qui s'est procuré le premier une balle de break, à 1-1. Laslo Djere s'est ensuite fait une frayeur, à 4-5, obligé de sauver, à son tour, une première balle de break, synonyme alors de balle de set pour son adversaire d'un jour. Mais ce n'était que partie remise. Car sur son service suivant, le moins bien classé a fini par craquer, cédant alors son service et la manche (7-5). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, à 1-1, le 62eme joueur mondial s'est à nouveau procuré une balle de break, mais là encore, sans résultat. La décision s'est faite au tie-break. Un jeu décisif que le Grec a largement dominé et conclu à sa première opportunité (7-6 (1)).

Ruud ne verra pas les quarts

C'est déjà terminé pour le tout récent finaliste du Masters 1000 de Miami. Le Norvégien Casper Ruud, 7eme joueur mondial et tête de série n°4, a été éliminé en huitièmes par le Bulgare Grigor Dimitrov, 29eme joueur mondial, en deux sets (6-3, 7-5) et 1h33 de jeu. Dans la première manche, à 1-1, le Norvégien a alors traversé un trou d'air, cédant ses deux services suivants, malgré deux balles sauvées au moment du double-break. A 2-5, Casper Ruud a bien cru s'offrir un sursis, en effaçant l'un de ses deux handicaps, à sa deuxième opportunité. Mais incapable de confirmer, le mieux classé des deux a cédé sur son service suivant, face au Bulgare, qui a empoché cette manche, sur sa deuxième balle (6-3). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, les deux hommes ont fait jeu égal pendant les onze premiers jeux. Lors du douzième et dernier, et alors qu'elle se trouvait au service, la tête de série n°4 a sauvé deux premières balles, avant de s'incliner sur la troisième et dernière, synonyme alors de gain du match pour Grigor Dimitrov (7-5). En revanche, c'est passé pour l'Américain Taylor Fritz, 13eme joueur mondial et tête de série n°10, qui a sorti son compatriote Sebastian Korda, 42eme joueur mondial, en deux manches (7-6 (4), 7-5) et 1h34 de jeu. Qualification également de l'Argentin Diego Schwartzman, 16eme joueur mondial et tête de série n°12, contre l'Italien Lorenzo Musetti, 83eme joueur mondial, en trois sets (2-6, 6-4, 6-3) et 2h34 de jeu.



MONTE-CARLO (Monaco, Masters 1000, terre battue, 5 415 410€)

Tenant du titre : Stefanos Tsitsipas (GRE)



Huitièmes de finale

Davidovich Fokina (ESP) bat Goffin (BEL, WC) : 6-4, 6-1

Fritz (USA, n°10) bat Korda (USA) : 7-6 (4), 7-5

Dimitrov (BUL) bat Ruud (NOR, n°4) : 6-3, 7-5

Hurkacz (POL, n°11) - Ramos-Vinolas (ESP)



Schwartzman (ARG, n°12) bat Musetti (ITA) : 2-6, 6-4, 6-3

Tsitsipas (GRE, n°3) bat Djere (SER) : 7-5, 7-6 (1)

Rublev (RUS, n°5) - Sinner (ITA, n°9)

Carreno Busta (ESP, n°13) - Zverev (ALL, n°2)