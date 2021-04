En moins d'1h15, Stefanos Tsitsipas a pris le meilleur sur Andrey Rublev pour remporter le premier Masters 1000 de sa carrière (6-3, 6-3). A Monte-Carlo, le Grec a été souverain de bout en bout. Il n'a pas perdu le moindre set et a confirmé sa domination lors d'une finale menée de main de maître face au numéro 8 mondial. Le numéro 5 mondial n'a jamais été menacé par le jeune Russe. Il n'a eu aucune balle de break à sauver et a converti ses trois opportunités de prendre le service de son adversaire.

Stefanos Tsitsipas a dicté le rythme de la rencontre

Le match avait parfaitement commencé pour Stefanos Tsitsipas qui a remporté les trois premiers jeux de la partie. Bien en rythme, il a conservé son avance jusqu'à s'offrir le premier set sur un jeu blanc autoritaire. Le natif d'Athènes n'a jamais été menacé poussant constamment son adversaire à la faute quand l'échange commençait à s'allonger. La physionomie du début de deuxième manche a été quasi-identique. Le joueur de 22 ans a rapidement mené 3-1 et a su dicter le rythme de la rencontre jusqu'à s'offrir le match sur le service de son adversaire.

Un premier Masters 1000 qui appelle des victoires encore plus belles ?

Stefanos Tsitsipas a réalisé une véritable démonstration sous les yeux du Prince Albert II. Solide en fond de court, il a su trouver les solutions pour déborder son adversaire et s'imposer sans trembler. Cette victoire facile récompense le jeu proposé par le Grec depuis le début de la semaine. Il a parfaitement su profiter des éliminations précoces de Rafael Nadal et Novak Djokovic pour remporter le premier Masters 1000 de sa carrière et s'affirmer comme un sérieux outsider pour les échéances à venir.



MONTE-CARLO (Monaco, Masters 1000, terre battue, 2 069 230€)

Tenant du titre (en 2019) : Fabio Fognini (ITA)



Finale

Tsitsipas (GRE, n°4) bat Rublev (RUS, n°6) : 6-3, 6-3



Demi-finales

Tsitsipas (GRE, n°4) bat Evans (GBR) : 6-2, 6-1

Rublev (RUS, n°6) bat Ruud (NOR) : 6-3, 7-5



Quarts de finale

Evans (GBR) bat Goffin (BEL, n°11) : 5-7, 6-3, 6-4

Tsitsipas (GRE, n°4) bat Davidovich Fokina (ESP) : 7-5, abandon

Rublev (RUS, n°6) bat Nadal (ESP, n°3) : 6-2, 4-6, 6-2

Ruud (NOR) bat Fognini (ITA, n°15) : 6-4, 6-3



Huitièmes de finale

Evans (GBR) bat Djokovic (SER, n°1) : 6-4, 7-5

Goffin (BEL, n°11) bat A.Zverev (ALL, n°5) : 6-4, 7-6 (7)

Tsitsipas (GRE, n°4) bat Garin (CHI, n°16) : 6-3, 6-4

Davidovich Fokina (ESP) bat Pouille (FRA, WC) : 6-2, 7-6 (2)



Rublev (RUS, n°6) bat Bautista Agut (ESP, n°9) : 7-6 (2), 5-7, 6-3

Nadal (ESP, n°3) bat Dimitrov (BUL, n°14) : 6-1, 6-1

Ruud (NOR) bat Carreño Busta (ESP, n°12) : 7-6 (4), 5-7, 7-5

Fognini (ITA, n°15) bat Krajinovic (SER) : 6-2, 7-6