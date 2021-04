Pour ne pas se faire surprendre par Daniel Evans qui avait fait tomber Novak Djokovic au tour précédent, Stefanos Tsitsipas a été autoritaire en demi-finale du Masters 1000 de Monte-Carlo. Le Grec s'est facilement imposé. Il n'a eu besoin que d'1h10 pour disposer du Britannique (6-2, 6-1). Très offensif, le numéro 5 mondial est allé chercher son adversaire, y compris sur son service. S'il n'a pas converti ses deux premières balles de break, il y est parvenu juste après. Débreaké dans la foulée, Stefanos Tsitsipas a répondu en gagnant les trois derniers jeux du premier set. La deuxième manche a été encore plus expéditive. Il n'a laissé aucune chance au 33eme du classement ATP. Après s'être procuré une nouvelle balle de break à 1-0, qui a été sauvée par le Britannique, le Grec a gagné les cinq derniers jeux de la rencontre. Comme depuis le début de sa semaine monégasque, il n'a pas traîné. Sans perdre le moindre set, il attend Andrey Rublev ou Casper Ruud pour sa première finale en Masters 1000 depuis Madrid en 2019. Stefanos Tsitsipas semble très bien parti pour remporter un tournoi de cette catégorie pour la première fois de sa carrière.

Rublev confirme et s’offre une première finale en Masters 1000

La victoire contre Rafael Nadal ne restera pas un feu de paille pour Andrey Rublev. Le Russe, dont le meilleur résultat en Masters 1000 restait un quart de finale à Cincinnati en 2019, s’est qualifié pour sa première finale dans cette catégorie de tournois aux dépens de Casper Ruud. Le Norvégien a pourtant bien démarré la rencontre, breakant sur un jeu blanc le numéro 8 mondial dès le troisième jeu. Mais la réponse d’Andrey Rublev a été terrible. En effet, le Russe a alors effacé son retard pour lancer une série de quatre jeux remportés consécutivement afin de prendre l’avantage dans cette première manche. En contrôle, la tête de série numéro 6 a scellé le sort du set sur sa mise en jeu. Un ascendant confirmé dans la foulée par Andrey Rublev, qui a breaké d’entrée Casper Ruud. Toutefois, le Norvégien n’a pas manqué l’opportunité de profiter d’un trou d’air de son adversaire. En effet, mené deux jeux à rien, Casper Ruud a tout d’abord débreaké puis pris pour la deuxième fois de suite le service du Russe. Un avantage qui a toutefois été de courte durée pour le 27eme mondial, qui a perdu à son tour son service dans la foulée. Andrey Rublev a alors exploité la seule faille montrée par son adversaire dans la fin de la deuxième manche. Avec le break dans le onzième jeu, le numéro 8 mondial a conclu cette demi-finale sur un jeu blanc (6-3, 7-5 en 1h21’) pour rejoindre Stefanos Tsitsipas en finale ce dimanche.



MONTE-CARLO (Monaco, Masters 1000, terre battue, 2 069 230€)

Tenant du titre (en 2019) : Fabio Fognini (ITA)



Finale

Tsitsipas (GRE, n°4) - Rublev (RUS, n°6)



Demi-finales

Tsitsipas (GRE, n°4) bat Evans (GBR) : 6-2, 6-1

Rublev (RUS, n°6) bat Ruud (NOR) : 6-3, 7-5



Quarts de finale

Evans (GBR) bat Goffin (BEL, n°11) : 5-7, 6-3, 6-4

Tsitsipas (GRE, n°4) bat Davidovich Fokina (ESP) : 7-5, abandon

Rublev (RUS, n°6) bat Nadal (ESP, n°3) : 6-2, 4-6, 6-2

Ruud (NOR) bat Fognini (ITA, n°15) : 6-4, 6-3



Huitièmes de finale

Evans (GBR) bat Djokovic (SER, n°1) : 6-4, 7-5

Goffin (BEL, n°11) bat A.Zverev (ALL, n°5) : 6-4, 7-6 (7)

Tsitsipas (GRE, n°4) bat Garin (CHI, n°16) : 6-3, 6-4

Davidovich Fokina (ESP) bat Pouille (FRA, WC) : 6-2, 7-6 (2)



Rublev (RUS, n°6) bat Bautista Agut (ESP, n°9) : 7-6 (2), 5-7, 6-3

Nadal (ESP, n°3) bat Dimitrov (BUL, n°14) : 6-1, 6-1

Ruud (NOR) bat Carreño Busta (ESP, n°12) : 7-6 (4), 5-7, 7-5

Fognini (ITA, n°15) bat Krajinovic (SER) : 6-2, 7-6