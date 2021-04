Les quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo se sont conclus par une surprise. Andrey Rublev s’est offert Rafael Nadal, qui a remporté à onze reprises le tournoi disputé en Principauté. Sans aucun complexe, le Russe a breaké d’entrée mais, piqué au vif, le « Taureau de Manacor » a su immédiatement revenir à hauteur… avant de sortir du match. En effet, Rafael Nadal n’a plus été en mesure de mettre en difficulté son adversaire, étant même en délicatesse avec son propre jeu. Le résultat a été une série de quatre jeux consécutifs, sauvant une balle de débreak avant de prendre l’ascendant. Une série que le 8eme mondial a poussé à six jeux avec le break d’entrée de deuxième set. Un avantage auquel il a dû s’accrocher sur sa propre mise en jeu tout en mettant en difficulté son adversaire au service. Retrouvant de l’allant, Rafael Nadal a su aligner à son tour quatre jeux consécutifs pour rester en vie dans cette rencontre. Mais, très tendu dans cette rencontre, le numéro 3 mondial n’a pas su maintenir un niveau de jeu suffisant pour contrecarrer les plans d’un Andrey Rublev costaud. Après un échange de breaks en début de dernière manche, le Russe a pris un net ascendant pour mener cinq jeux à un. C’est finalement sur son service que la tête de série numéro 6 a conclu ce quart de finale (6-2, 4-6, 6-2 en 2h33’) pour rejoindre Casper Ruud dans le dernier carré.

Tsitsipas en quarts sans forcer

Stefanos Tsitsipas n'a pas eu à trop s'employer. Ce mercredi, le Grec, 5eme joueur mondial et tête de série n°4, s'est qualifié pour les demi-finales du Masters 1000 de Monte-Carlo, après avoir profité de l'abandon de son adversaire, à savoir l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, 58eme joueur mondial, après un set (7-5) et 57 petites minutes de jeu. Malgré cette victoire, le Grec ne s'est clairement pas épargné quelques frayeurs. Dans ce fameux set unique, les deux hommes ont fait jeu égal pendant les six premiers jeux. Finalement, c'est bel et bien Stefanos Tsitsipas qui a craqué le premier en cédant son service avant, toutefois, de débreaker, blanc, dans la foulée. Au moment où il servait pour égaliser à 6-6, l'Espagnol a donc de nouveau cédé son service, synonyme alors de gain de la première manche pour son adversaire d'un jour (7-5). C'en était visiblement déjà trop pour Alejandro Davidovich Fokina, touché à la cuisse gauche et qui a donc décidé de ne pas poursuivre cette rencontre. Pour sa troisième participation à ce Masters 1000, Tsitsipas rejoint donc le dernier carré, lui qui n'avait encore jamais fait mieux que les huitièmes de finale sur le Rocher.

Après Djokovic, Evans fait tomber Goffin

Il retrouvera Daniel Evans. Le Britannique, 33eme joueur mondial et tombeur de Novak Djokovic au tour précédent, a sorti une nouvelle tête de série. En quarts à Monte-Carlo, le Belge David Goffin, 15eme joueur mondial et tête de série n°11, s'est incliné en trois manches (5-7, 6-3, 6-4) et 2h44 de jeu. Le Belge s'était emparé de la première manche. Malgré un break d'entrée et mené 5-4 service à suivre pour son adversaire, David Goffin a retourné la situation et remporté les trois derniers jeux de ce set (7-5). Un avantage qu'il n'a pas su tenir. Dns la deuxième manche, le Britannique s'est montré le plus solide au service, tout en prenant, par deux fois, celui de son adversaire, à 1-1 puis à 5-3, et malgré deux balles de débreak à 3-2 (6-3). Enfin, dans l'ultime manche, les deux hommes se sont rendu coup pour coup, avec toutefois sept balles de break pour David Goffin. De son côté, le 33eme joueur mondial en a obtenu d'abord deux, avant, tout simplement, de remporter le match, sur sa troisième et dernière (6-4). Le meilleur Britannique, qui n'avait encore jamais dépassé le deuxième tour en Masters 1000, va pouvoir remonter dans le classement ATP et connaître, au moins, une inédite 25eme place.

Ruud s’offre le tenant du titre

Après Rome l’an passé, Casper Ruud s’offre une deuxième demi-finale de Masters 1000 sur terre battue. Pour y parvenir, le Norvégien a pris le meilleur sur le tenant du titre à Monte-Carlo, Fabio Fognini. Une rencontre qui a mis du temps à se décanter, les deux joueurs étant suffisamment solides au service pour écarter les balles de break adverse, une pour le 27eme mondiale contre quatre pour la tête de série numéro 15. Mais, au tout dernier moment, c’est Casper Ruud qui a su mettre le coup d’accélérateur suffisant pour aller chercher le premier set sur le service de Fabio Fognini. Ayant conclu cette manche en remportant deux jeux consécutifs, le Norvégien a poursuivi sa série face à un Italien passé sur courant alternatif. En effet, sur un jeu blanc, Casper Ruud a fait le break pour mener trois jeux à rien. Dos au mur, Fabio Fognini a retrouvé de l’allant et effacé son retard, sauvant trois balles de double break en chemin. Mais l’inconstance du 18eme joueur mondial lui a joué des tours car le Norvégien a trouvé les ressources pour remporter à nouveau trois jeux consécutifs afin de sceller le match, non sans avoir écarté une dernière balle de débreak (6-4, 6-3 en 1h38’). Après avoir affronté Novak Djokovic dans la capitale italienne la saison passée, Casper Ruud croisera le fer avec Andrey Rublev ce samedi en demi-finale.



MONTE-CARLO (Monaco, Masters 1000, terre battue, 2 069 230€)

Tenant du titre (en 2019) : Fabio Fognini (ITA)



Demi-finales

Evans (GBR) - Tsitsipas (GRE, n°4)

Rublev (RUS, n°6) - Ruud (NOR)



Quarts de finale

Evans (GBR) bat Goffin (BEL, n°11) : 5-7, 6-3, 6-4

Tsitsipas (GRE, n°4) bat Davidovich Fokina (ESP) : 7-5, abandon

Rublev (RUS, n°6) bat Nadal (ESP, n°3) : 6-2, 4-6, 6-2

Ruud (NOR) bat Fognini (ITA, n°15) : 6-4, 6-3



Huitièmes de finale

Evans (GBR) bat Djokovic (SER, n°1) : 6-4, 7-5

Goffin (BEL, n°11) bat A.Zverev (ALL, n°5) : 6-4, 7-6 (7)

Tsitsipas (GRE, n°4) bat Garin (CHI, n°16) : 6-3, 6-4

Davidovich Fokina (ESP) bat Pouille (FRA, WC) : 6-2, 7-6 (2)



Rublev (RUS, n°6) bat Bautista Agut (ESP, n°9) : 7-6 (2), 5-7, 6-3

Nadal (ESP, n°3) bat Dimitrov (BUL, n°14) : 6-1, 6-1

Ruud (NOR) bat Carreño Busta (ESP, n°12) : 7-6 (4), 5-7, 7-5

Fognini (ITA, n°15) bat Krajinovic (SER) : 6-2, 7-6