ATP - Monte-Carlo : Djokovic évoque « un de ses pires matchs »

Coup de tonnerre ce jeudi en Principauté. Pour son 2eme match dans ce Masters 1000 de Monte-Carlo, Novak Djokovic a été sorti par Dan Evans (6-4, 7-5) en 8eme de finale, un résultat dur à avaler pour le numéro 1 mondial. « Il méritait de gagner. C'était un meilleur joueur aujourd'hui, plus concentré et meilleur dans les moments décisifs. Pour être honnête, cela a probablement été l'un des pires matchs dont je puisse me souvenir ces dernières années. Je ne veux rien enlever à sa victoire, mais de mon côté, je me sentais juste mal sur le court. Rien n'a fonctionné. Affreux. C'est un de ces jours... Depuis quand je me sens mal sur le court ? Un peu avant, depuis hier (mercredi). Je ne veux pas en parler. J'aurais dû et j'aurais pu faire beaucoup, beaucoup mieux. Je ne peux rien retirer de positif de ce match. Il faut passer à autre chose. Ce n'est ni la première ni la dernière défaite, mais cela laisse définitivement un sentiment amer de sortir du court de cette façon », a notamment déclaré le Serbe.

« Là, je suis évidemment déçu »

« Dan (Evans) a beaucoup de variétés dans son jeu. Il utilise son slice très efficacement. Il est rapide sur le court. Il sert bien. Il a un jeu vraiment complet. C'est vraiment un bon joueur à regarder, pas un excellent joueur contre qui jouer. Il a beaucoup de talent. Mon tournoi ? Contre Sinner, j'ai joué un assez bon match. Aujourd'hui, c'était complètement le contraire de ce que j'ai ressenti hier, a par la suite expliqué Djokovic, en conférence de presse, dans des propos repris par L'Equipe. C'était évidemment très, très venteux, difficile à jouer dans ce genre de conditions contre un gars comme Evans. Là, je suis évidemment déçu. Mais la saison de terre battue est encore longue. J'espère obtenir une meilleure performance la semaine prochaine à Belgrade. »