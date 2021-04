ATP - Monte-Carlo : Djokovic avec Tsitsipas, Medvedev avec Nadal

A chaque tirage au sort d’un tournoi sur terre battue, les cadors redoutent de se retrouver dans la partie de tableau de Rafael Nadal, légende la surface. Et ce vendredi soir, au moment du tirage du tableau du Masters 1000 de Monte-Carlo, c’est Daniil Medvedev, Andrey Rublev et Diego Schwartzman qui ont dû faire la tête… Car pour remporter le tournoi le 18 avril, ils devront éliminer celui qui s’est imposé à onze reprises sur le Rocher. A moins que l’Espagnol ne perde avant contre Adrian Mannarino ou Grigor Dimitrov si la logique est respectée jusqu’aux huitièmes de finale… Il pourrait ensuite défier Rublev en quarts et le vainqueur de Medvedev - Schwartzman en demies.Dans le haut du tableau, Novak Djokovic, exempté de premier tour, pourrait disputer son premier match depuis sa victoire en finale de l’Open d’Australie contre…Jannik Sinner, le grand espoir du tennis italien, redoutable sur terre battue. Et s’il passe, le Serbe pourrait défier ensuite Hubert Hurkacz, le vainqueur du Masters 1000 de Miami. Pas simple ! Ce sont ensuite Alexander Zverev en quarts et Stefanos Tsitsipas en demies qui seraient sur sa route, si la logique est respectée bien sûr.

Combien de Français en huitièmes ?

Côté français, ils sont six dans le tableau principal (Gasquet a déclaré forfait en raison de « complications liées au covid », Herbert et Moutet vont disputer les qualifications). Gaël Monfils, tête de série n°10, espère remporter son premier match depuis plus d’un an, lui qu’on a quitté en pleurs à Melbourne, mais qui, depuis, a annoncé ses fiançailles avec Elina Svitolina. Il commencera par un match contre Pablo Andujar, avant un possible duel face à Lucas Pouille, puis face à Matteo Berrettini. Jérémy Chardy pourrait quant à lui défier Grigor Dimitrov dès le deuxième tour pendant qu’Adrian Mannarino retrouverait Rafael Nadal. Benoit Paire, s’il passe l’obstacle Jordan Thompson, pourrait retrouver Fabio Fognini, qui gagne peu de matchs en ce moment mais qui a gagné le tournoi en 2019 (en s'offrant Nadal en demies), avant un possible troisième tour contre Daniil Medvedev. Enfin, Ugo Humbert, s’il élimine John Millman d’entrée, affrontera le vainqueur du match entre Felix Auger-Aliassime (désormais entraîné par Toni Nadal) et Cristian Garin, avant un possible huitième contre Stefanos Tsitsipas.



MONTE-CARLO (Monaco, Masters 1000, terre battue, 2 069 230€)

Tenant du titre (en 2019) : Fabio Fognini (ITA)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Ramos-Vinolas (ESP) - Sinner (ITA)

Evans (GBR) - Lajovic (SER)

Q - Hurkacz (POL, n°13)



Goffin (BEL, n°11) - Cilic (CRO)

Q - Q

Sonego (ITA) - Fucsovics (HON)

A.Zverev (ALL, n°5) - Bye



Tsitsipas (GRE, n°4) - Bye

Musetti (ITA, WC) - Karatsev (RUS)

Millman (AUS) - Humbert (FRA)

Auger-Aliassime (CAN) - Garin (CHI, n°16)



Monfils (FRA, n°10) - Andujar (ESP)

Pella (ARG) - Pouille (FRA, WC)

Davidovich Fokina (ESP) - De Minaur (AUS)

Berrettini (ITA, n°8) - Bye



Rublev (RUS, n°6) - Bye

Q - Catarina (MON, WC)

Paul (USA) - Q

Fritz (USA) - Bautista Agut (ESP, n°9)



Dimitrov (BUL, n°14) - Struff (ALL)

Chardy (FRA) - Bublik (KAZ)

Q - Mannarino (FRA)

Nadal (ESP, n°3) - Bye



Schwartzman (ARG, n°7) - Bye

Rune (DAN, WC) - Ruud (NOR)

Khachanov (RUS) - Djere (SER)

Q - Carreno Busta (ESP, n°12)



Fognini (ITA, n°15) - Kecmanovic (SER)

Thomson (AUS) - Paire (FRA)

Krajinovic (SER) - Basilashvili (GEO)

Medvedev (RUS, n°2) - Bye