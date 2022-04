ATP - Monte-Carlo : Deuxième sacre consécutif pour Tsitsipas

Davidovich Fokina a cédé face à Tsitsipas

MONTE-CARLO (Monaco, Masters 1000, terre battue, 5 415 410€)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale



Stefanos Tsitsipas reste le maître en Principauté. Un an après avoir remporté son premier titre à Monte-Carlo face à Andrey Rublev, c’est Alejandro Davidovich Fokina qui a dû s’avouer vaincu par une des valeurs montantes du circuit ATP. Pour sa toute première finale, l’Espagnol n’a pas paru être dépassé par l’événement. La preuve a été le premier break du match obtenu très tôt et à sa première opportunité. C’est alors que le 46eme mondial a connu un trou d’air, laissant Stefanos Tsitsipas recoller sur un jeu blanc. Si les deux joueurs ont ensuite tenu leurs mises en jeu, c’est une nouvelle fois Alejandro Davidovich Fokina qui a mis genou à terre dès que le Grec a obtenu une balle de break. Dans la foulée, sur un jeu blanc, la tête de série numéro 3 a conclu cette première manche. Comme pour maintenir la tête de son adversaire sous l’eau, Stefanos Tsitsipas a pris le service de l’Espagnol dès le premier jeu du deuxième set et à sa première opportunité.Touché mais pas coulé, Alejandro Davidovich Fokina a attendu son heure et a converti sa première balle de débreak pour revenir à deux jeux partout. Accrocheur, l’Espagnol a tenu bon mais a une nouvelle fois craqué dans le neuvième jeu. Stefanos Tsitsipas a alors eu l’occasion de servir pour le gain du match… mais a vacillé. Ce sont Alejandro Davidovich Fokina a su profiter pour immédiatement revenir à hauteur et emmener le Grec au jeu décisif. Toutefois, grâce à une série de cinq points remportés consécutivement, Stefanos Tsitsipas a pris un ascendant définitif dans cette finale. A sa deuxième balle de match, le numéro 5 mondial a mis un terme aux débats (6-3, 7-6 en 1h37’) et conserve son titre, comme Rafael Nadal a su le faire ces dernières années. Avec ce deuxième Masters 1000 en carrière, le Grec ne va pas bouger dans la hiérarchie mondiale. Alejando Davidovich Fokina, quant à lui, va prendre place dans le Top 30 mondial pour la première fois.bat Davidovich Fokina (ESP) : 6-3, 7-6 (3)bat Dimitrov (BUL) : 6-4, 6-7 (2), 6-3bat Zverev (ALL, n°2) : 6-4, 6-2bat Fritz (USA, n°10) : 2-6, 6-4, 6-3bat Hurkacz (POL, n°11) : 6-4, 3-6, 7-6 (2)bat Schwartzman (ARG, n°12) : 6-2, 6-7 (3), 6-4bat Sinner (ITA, n°9) : 7-5, 6-3, 7-6 (5)