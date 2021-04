ATP - Monte-Carlo : Débuts manqués pour Ugo Humbert

Le premier tour du Masters 1000 de Monte-Carlo ne sourit pas aux Français. Alors qu’aucun Français n’a passé l’écueil des qualifications et que Benoît Paire a échoué à passer le premier tour ce dimanche, Ugo Humbert a également déçu pour ses débuts sur la terre battue du Monte-Carlo Country Club. Opposé à John Millman, le numéro 2 français au classement ATP a cédé en toute fin de première manche. En effet, après cinq jeux durant lesquels les deux joueurs ont tenus sans faillir leur mise en jeu, c’est à la première balle de break que l’Australien a pris les devants, enchaînant avec un jeu blanc puis un deuxième break pour remporter le premier set. La longue interruption provoquée par la pluie aurait pu changer la donne, avec Ugo Humbert plus pressant sur son adversaire au point de le faire craquer dans le troisième jeu après avoir manqué trois balles de break d’entrée. Mais, alors qu’il menait trois jeux à un, le Messin a craqué, concédant cinq jeux consécutifs pour s’incliner à la première balle de match contre lui (6-3, 6-3 en 1h23’). John Millman accède ainsi au deuxième tour pour lequel son adversaire sera soit Félix Auger-Aliassime, soit la tête de série numéro 16 du tournoi, Cristian Garin. Révélation du dernier Open d'Australie, Aslan Karatsev n'a pas manqué ses débuts à Monte-Carlo avec une victoire en deux manches sur Lorenzo Musetti (6-3, 6-4 en 1h27') qui lui permet de rejoindre Stefanos Tsitsipas, tête de série numéro 4, au deuxième tour.



MONTE-CARLO (Monaco, Masters 1000, terre battue, 2 069 230€)

Tenant du titre (en 2019) : Fabio Fognini (ITA)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Ramos-Viñolas (ESP) - Sinner (ITA)

Evans (GBR) - Lajovic (SER)

Fabbiano (ITA, Q) - Hurkacz (POL, n°13)



Goffin (BEL, n°11) bat Cilic (CRO) : 6-4, 3-6, 6-0

Cecchinato (ITA, Q) - Koepfer (ALL, Q)

Sonego (ITA) - Fucsovics (HON)

A.Zverev (ALL, n°5) - Bye



Tsitsipas (GRE, n°4) - Bye

Karatsev (RUS) bat Musetti (ITA, WC) : 6-3, 6-4

Millman (AUS) bat Humbert (FRA) : 6-3, 6-3

Auger-Aliassime (CAN) - Garin (CHI, n°16)



Popyrin (AUS, Q) - Andujar (ESP)

Pella (ARG) - Pouille (FRA, WC)

Davidovich Fokina (ESP) bat De Minaur (AUS) : 6-4, 7-6 (3)

Berrettini (ITA, n°8) - Bye



Rublev (RUS, n°6) - Bye

Caruso (ITA, Q) - Catarina (MON, WC)

Paul (USA) bat Martinez (ESP, LL) : 4-1 abandon

Fritz (USA) - Bautista Agut (ESP, n°9)



Dimitrov (BUL, n°14) - Struff (ALL)

Chardy (FRA) - Bublik (KAZ)

Delbonis (ARG, Q) - Mannarino (FRA)

Nadal (ESP, n°3) - Bye



Schwartzman (ARG, n°7) - Bye

Rune (DAN, WC) - Ruud (NOR)

Khachanov (RUS) - Djere (SER)

Travaglia (ITA, Q) - Carreño Busta (ESP, n°12)



Fognini (ITA, n°15) - Kecmanovic (SER)

Thomson (AUS) bat Paire (FRA) : 6-4, 6-7 (4), 7-6 (5)

Krajinovic (SER) - Basilashvili (GEO)

Medvedev (RUS, n°2) - Bye