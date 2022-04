ATP - Monte-Carlo : Davidovich Fokina sera le premier adversaire de Djokovic

Pour son premier match depuis le tournoi de Dubaï, Novak Djokovic connaît le nom de son adversaire. Absent de la tournée nord-américaine en raison de sa non-vaccination contre le coronavirus, le numéro 1 mondial affrontera Alejandro Davidovich Fokina pour ses débuts sur la terre battue de Monte-Carlo. Le 45eme mondial est venu à bout de Marcos Giron en deux manches accrochées à l’occasion du premier match du tableau principal du Masters 1000 organisé en Principauté. Après avoir effacé un break précoce de l’Américain, l’Espagnol a recollé à quatre jeux partout avant de prendre la main au tout dernier moment pour virer en tête. Un scenario qui s’est reproduit au début de la deuxième manche. Avec le break d’entrée, Marco Giron a mené trois jeux à rien puis s’est effondré. Concédant six jeux de suite, le 53eme mondial a vu le match lui échapper (7-5, 6-3 en 1h39’).



MONTE-CARLO (Monaco, Masters 1000, terre battue, 5 415 410€)

Tenant du titre : Stefanos Tsitsipas (GRE)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) - Bye

Davidovich Fokina (ESP) bat Giron (USA) : 7-5, 6-3

Goffin (BEL, WC) - Qualifié

Evans (GBR) - Bautista Agut (ESP, n°14)



Fritz (USA, n°10) - Catarina (MON, WC)

Tsonga (FRA, WC) - Cilic (CRO)

Korda (USA) - Van de Zandschulp (PBS)

Alcaraz (ESP, n°8) - Bye



Ruud (NOR, n°4) - Bye

Qualifié - Karatsev (RUS)

Lajovic (SER) - Krajinovic (SER)

Dimitrov (BUL) - Basilashvili (GEO, n°15)



Hurkacz (POL, n°11) - Monfils (FRA)

Martinez (ESP) - Humbert (FRA)

Ramos-Vinolas (ESP) - Griekspoor (PBS)

Norrie (GBR, n°7) - Bye



Auger-Aliassime (CAN, n°6) - Bye

Musetti (ITA) - Paire (FRA)

Fucsovics (HON) - Harris (AFS)

Khachanov (RUS) - Schwartzman (ARG, n°12)



Sonego (ITA, n°16) - Ivashka (BIE)

Qualifié - Djere (SER)

Fognini (ITA) - Rinderknech (FRA)

Tsitsipas (GRE, n°3) - Bye



Rublev (RUS, n°5) - Bye

De Minaur (AUS) - Qualifié

Qualifié - Garin (CHI)

Coric (CRO) - Sinner (ITA, n°9)



Carreno Busta (ESP, n°13) - Qualifié

Wawrinka (SUI, WC) - Bublik (KAZ)

Qualifié - Delbonis (ARG)

Zverev (ALL, n°2) - Bye