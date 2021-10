ATP : Monfils s'arrêtera finalement après Bercy

Bercy et puis s'en va pour Gaël Monfils. Contrairement à ce qu'il avait inscrit dans un premier temps à son calendrier, le numéro 1 français achèvera finalement sa saison à l'occasion du Rolex Paris Masters, programmé la semaine prochaine (1er au 7 novembre) dans la capitale sur les courts de l'AccorArena. Monfils, sorti dès le deuxième tour à Vienne jeudi, ne disputera pas, en effet, le tournoi de Stockholm, qui se déroulera une semaine après le tournoi parisien (du 6 au 13 novembre). Pas retenu dans la sélection du capitaine des Bleus Sébastien Grosjean pour la phase finale de cette nouvelle formule de Coupe Davis qui est loin de faire l'unanimité et qui sera dispatché cette année pour la première fois sur trois villes (Madrid, Innsbruck et Turin), "La Monf" a finalement décidé de renoncer à participer au rendez-vous suédois, qu'il avait remporté en

2011. Le Français s'est retiré de la liste des inscrits en cette fin de semaine alors qu'il figure toujours sur celle des joueurs engagés à Bercy.





La défaite contre Schwartzman à l'origine de ce changement ?





Peut-être que sa défaite de jeudi en Autriche contre Diego Schwartzman est également à l'origine de la décision du 21eme mondial de revoir son programme à la baisse et d'arrêter sa saison plus tôt que prévu. Pour la première fois depuis son élimination d'entrée aux Jeux de Tokyo contre le Biélorusse Ivashka, jamais plus Monfils n'avait ainsi quitté une épreuve