ATP : Monfils fête son vendredi en mer

Gael Monfils prend du bon temps en mer. Le n°1 français s'est laissé filmer par sa chère et tendre Elina Svitolina,, après la vidéo devenue très virale du danseur humoristique Mufasa. Le tennisman essaie de reproduire sur un bateau ses pas de danse et son langage corporel très personnels (que vous retrouverez très facilement sur tous les réseaux sociaux et autres plateformes), puisque c'est vendredi. Tout ça ne nous avance pas beaucoup sur le programme du neuvième joueur mondial pour la saison à venir, si celle-ci démarre bel et bien aux Etats-Unis le mois prochain après environ cinq mois d'interruption à cause de la pandémie de coronavirus.Non engagé à Cincinnati du 20 au 28 août, la "Monf" fait donc craindre une impasse sur l'US Open, prévu les deux semaines suivantes. Son objectif principal, bien sûr, sera d'être. Il en plaisantait d'ailleurs durant le confinement avec le président de la FFT, Bernard Giudicelli, qui lui disait en direct sur Twitch : "En fait, on organise Roland-Garros pour que tu le gagnes." Réponse de l'intéressé : "Ah, ça me fait plaisir. Je vais essayer de le gagner, tu le sais. Il y a toujours une personne qui loue Roland-Garros avant moi chaque année, ça fait douze ans qu'il loue Roland-Garros avant moi, donc je vais essayer de le louer avant lui cette année." Pour ceux qui ne l'auraient pas deviné, Gael Monfils parle bien sûr de Rafael Nadal.