ATP : Monfils encore forfait, à Belgrade, Tsonga annoncé à Barcelone

Les Bleus en nombre en Catalogne

Alors qu'il avait été question à l'origine que le premier reprenne la compétition la semaine prochaine, tandis que son compatriote, de son côté, passe une nouvelle semaine à l'écart du circuit, c'est finalement l'inverse qui devrait se produire. Monfils, contraint de renoncer au Masters 1000 de Monte-Carlo à la veille de ses débuts dans le tournoi en raison d'un problème à un mollet,Le numéro 1 français, toujours pas guéri et qui n'est plus réapparu depuis cette défaite d'entrée à Melbourne qu'il avait analysée en larmes ensuite en conférence de presse, ne sera pas du voyage en Serbie.Jo-Wilfried Tsonga, en revanche, revoit peut-être la lumière.L'ancien leader de l'équipe de France de Coupe Davis aujourd'hui 72eme au classement mondial aurait déjà pu être de la partie, cette semaine à Monte-Carlo. Contraint de devoir disputer les qualifications pour avoir une chance d'entrer dans le tableau principal, il avait toutefois préféré remettre son retour à plus tard.Des absences qui ont également fait les affaires de deux autres Français Gilles Simon et Pierre-Hugues Herbert. Avec Adrian Mannarino, Jérémy Chardy et Benoît Paire,Le Biterrois avait dû faire l'impasse sur Monte-Carlo en raison de « complications liées au Covid-19 ». Comme Tsonga, il est de nouveau opérationnel. Monfils, de son côté, devra patienter.