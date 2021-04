ATP - Miami : Tombeur de Sinner, Hurkacz s'offre le plus beau titre de sa carrière

Hubert Hurkacz ne pouvait pas finir mieux sa quinzaine floridienne. Après avoir écarté de son chemin des joueurs comme Denis Shapovalov, Milos Raonic, Stefanos Tsitsipas et Andrey Rublev, le Polonais est allé ajouter son nom au palmarès des Masters 1000, les tournois les plus prestigieux du circuit ATP derrière ceux du Grand Chelem. Pour cela, il lui a fallu venir à bout de Jannik Sinner et de ses nerfs à l’issue d’une finale accrochée. Une finale inédite à un tel niveau que le 37eme mondial a parfaitement démarré, étant impeccable au service et allant prendre celui de l’Italien dès le deuxième jeu. Mais Jannik Sinner, qui a mis fin au parcours de Roberto Bautista Agut en demi-finales, ne s’est pas laissé abattre, revenant immédiatement à hauteur. Mais, toujours fébrile au service, l’Italien a dû écarter trois nouvelles balles de break. Parvenant à prendre la mise en jeu d’Hubert Hurkacz afin de servir pour le set, le 31eme mondial a alors perdu pied, concédant un jeu blanc pour être emmené dans un jeu décisif. Plus appliqué et tranchant, le Polonais a fait la course en tête dans ce tiebreak mais ce n’est qu’à la troisième balle de set que ce dernier est parvenu à prendre l’ascendant dans cette finale.

Hurkacz a su se mettre à l’abri

Un scenario qui a visiblement atteint sur le plan moral Jannik Sinner. L’Italien est, en effet, passé à côté du début de la deuxième manche. Breaké d’entrée avant de perdre dans la foulée sa deuxième mise en jeu, la tête de série numéro 21 du Masters 1000 de Miami s’est retrouvé très vite, voire trop vite, mené quatre jeux à rien. C’est alors qu’Hubert Hurkacz, sentant la victoire se rapprocher, a commencé à déjouer. Après avoir laissé passer deux balles de cinq jeux à rien, le Polonais a perdu très facilement un de ses deux breaks d’avance, avec notamment sa seule double faute. Voyant Jannik Sinner aligner trois jeux de suite et se montrer pressant, le 37eme mondial a serré le jeu et assuré pour, à sa première balle de match, sceller le sort de cette finale (7-6, 6-4 en 1h46’). Un deuxième titre en 2021 après Delray Beach qui vient concrétiser la progression d’Hubert Hurkacz, qui fera son entrée dans le Top 20 mondial ce lundi. Pour Jannik Sinner, c’est le Top 30 qui s’ouvre avec cette première finale lors de son quatrième Masters 1000.



MIAMI (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 3 598 69€)

Tenant du titre (en 2019) : Roger Federer (SUI)



Finale

Hurkacz (POL, n°26) bat Sinner (ITA, n°21) : 7-6 (4), 6-4



Demi-finales

Sinner (ITA, n°21) bat Bautista Agut (ESP, n°7) : 5-7, 6-4, 6-4

Hurkacz (POL, n°26) bat Rublev (RUS, n°4) : 6-3, 6-4



Quarts de finale

Bautista Agut (ESP, n°7) bat Medvedev (RUS, n°1) : 6-4, 6-2

Sinner (ITA, n°21) bat Bublik (KAZ, n°32) : 7-6 (5), 6-4

Rublev (RUS, n°4) bat Korda (USA) : 7-5, 7-6 (7)

Hurkacz (POL, n°26) bat Tsitsipas (GRE, n°2) : 2-6, 6-3, 6-4