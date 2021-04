ATP - Miami : Quand Bublik demande à Sinner s'il est humain

"Tu as quoi, 15 ans et tu joues comme ça ??"



Alexander Bublik à Jannik Sinner 😅



(🎥 @tennistv) pic.twitter.com/RQxCT3enJu

— We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) April 1, 2021

Sinner va continuer à grimper dans la hiérarchie mondiale

L'échange est plus que sympathique. Au moment de se saluer, comme de tradition, au niveau du filet après leur affrontement, Alexander Bublik et Jannik Sinner ont eu quelques mots peu habituels. C'est même plutôt le Kazakh, qui avait déjà une image plutôt sympathique sur le circuit ATP, qui a eu une phrase complètement insolite en direction de l'Italien, mais pleine d'humour alors qu'il ne cherchait qu'à le féliciter. En effet, il lui a ainsi notamment dit, comme le montrent les images des caméras : « Tu n'es pas humain mec ! Tu as 15 ans et tu joues comme ça ? Bravo ! » Des paroles très amusantes qui ont bien fait rire l'Italien. S'il est effectivement bien jeune, ce dernier est âgé de 19 ans. Ce mercredi soir, dans le cadre des quarts de finale du Masters 1000 de Miami aux Etats-Unis, c'est l'Italien Jannik Sinner, 31eme joueur mondial et tête de série n°21, qui a eu le dernier mot, contre le Kazakh Alexander Bublik, 44eme joueur mondial et tête de série n°32, en deux manches (7-6 (5), 6-4) et 1h42 de jeu.Après ce succès, le Transalpin retrouvera, au stade des demi-finales, l'Espagnol Roberto Bautista Agut, 12eme joueur mondial et tête de série n°7, tombeur, dans la nuit de mercredi à jeudi, du Russe Daniil Medvedev, 2eme joueur mondial et tête de série n°1, en deux petites manches (6-4, 6-2) et 1h33 de jeu. Quoi qu'il arrive, Jannik Sinner va continuer à grimper dans le classement ATP. Grâce à cette demi-finale, il va d'ores et déjà connaître son meilleur classement, lundi prochain, avec une potentielle 24eme place mondiale, lui qui n'avait encore jamais fait mieux que 31eme, soit son classement actuel. Toutefois, en cas de finale, il pourrait continuer à grimper dans la hiérarchie, jusqu'à la 21eme position. Enfin, en cas de sacre, c'est une 14eme place mondiale qui pourrait s'offrir à lui.