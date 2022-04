ATP - Miami : Premier Masters 1000 pour Alcaraz

TEENAGE DREAM 🚀🙌@alcarazcarlos03 wins his FIRST EVER Masters 1000 title after defeating Ruud 7-5, 6-4 at the #MiamiOpen @MiamiOpen pic.twitter.com/Lf5YdmLxa3

— ATP Tour (@atptour) April 3, 2022

Alcaraz n’a jamais vacillé

MIAMI (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 792 680 €)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale

Gaël Monfils n’avait sans doute pas tort. Après son élimination face à Carlos Alcaraz à Indian Wells, le Français avait déclaré que l’Espagnol « n'est pas le futur du tennis, il est déjà le présent ». Un présent qui s’est affirmé ce dimanche sur le court installé au cœur du Hard Rock Stadium de Miami. En effet, à seulement 18 ans, Carlos Alcaraz a remporté son tout premier Masters 1000 à l’issue d’une finale maîtrisée face à Casper Ruud, tête de série numéro 6 du tournoi. Une rencontre que le Norvégien a su parfaitement entamer, se montrant intraitable au service et convertissant sa première balle de break pour très vite mener trois jeux à rien. Toutefois, le Murcian a montrée des signes laissant penser qu’il entrait progressivement dans cette finale. Après avoir manqué une première occasion de débreaker, Carlos Alcaraz est parvenu à ses fins dans le septième jeu pour revenir à quatre jeux partout. Alors que cette première manche semblait devoir se conclure au jeu décisif, l’Espagnol a placé une accélération au moment propice pour prendre à nouveau le service de Casper Ruud. Ce dernier a ensuite sauvé deux premières balles de set avant de manquer une occasion de revenir à hauteur.Carlos Alcaraz n’a alors pas tremblé pour concrétiser au tableau d’affichage l’ascendant pris. L’entame de la deuxième manche a été le miroir de celle de la première. En effet, cette fois, c’est le 16eme mondial qui a remporté les trois premiers jeux, prenant en chemin le service de Casper Ruud à deux reprises. Le numéro 8 mondial, de haute lutte et à la sixième occasion, a pu effacer un de ses deux breaks de retard. Toutefois, dans la foulée, le Norvégien n’a plus été en mesure de mettre en difficulté Carlos Alcaraz sur son engagement. Les jeux se sont enchaînés et, au moment de servir pour le gain du match, le jeune joueur espagnol a fait preuve de maîtrise et de maturité. Sur un ultime jeu blanc, Carlos Alcaraz a mis un terme à cette finale (7-5, 6-4 en 1h50’) pour remporter son troisième titre. Après l’ATP 250 d’Umag l’an passé puis l’ATP 500 de Rio en février dernier, c’est un Masters 1000 que l’Espagnol ajoute à son palmarès. Une performance qui, dès ce lundi, va l’installer aux portes du Top 10 du classement ATP quand Casper Ruud va gagner une place, se retrouvant septième. Mais cette finale pourrait surtout être un tournant dans la carrière de Carlos Alcaraz, auquel on promet un bel avenir.bat Ruud (NOR, n°6) : 7-5, 6-4bat Hurkacz (POL, n°8) : 7-6 (5), 7-6 (2)bat F.Cerundolo (ARG) : 6-4, 6-1bat Medvedev (RUS, n°1) : 7-6 (7), 6-3bat Kecmanovic (SER) : 6-7 (5), 6-3, 7-6 (5)bat Sinner (ITA, n°9) : 4-1 abandonbat A.Zverev (ALL, n°2) : 6-3, 1-6, 6-3