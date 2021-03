ATP - Miami : Pospisil insulte le président de l'ATP en plein match, puis s'excuse

Pospisil : « Je suis désolé pour mon comportement et mon langage »



Quite the situation tonight at Miami Open for 🇨🇦 Vasek Pospisil.

Broke racket. Swore at umpire. Verbal abuse penalty.



"For an hour-and-a-half yesterday, chair of the ATP f—-ing screaming at me in a player meeting for trying to unite the players"



WATCH: https://t.co/xh3Wn0Y6L8



— Devin Heroux (@Devin_Heroux) March 25, 2021

Il y a du Benoît Paire chez Vasek Pospisil. Comme le Français au début du mois à Buenos Aires,Opposé au mal classé américain Mackenzie McDonald, 120eme dans la hiérarchie, Pospisil a complètement craqué à la fin du premier set. Le 67eme mondial a tout d'abord expédié, de rage et volontairement, une balle en-dehors du stade alors que son adversaire servait pour confirmer son break d'avance et mener 5-3. Furieux, il a ensuite cogné sa raquette contre l'une des pancartes avant de fracasser son outils de travail alors qu'il s'apprêtait à servir. Le géant canadien a malgré tout poursuivi le jeu, qu'il a perdu sur un... point de pénalité, cette fois pour avoir tenu des insultes à haute voix sur le court. De quoi énerver encore plus le joueur de 30 ans vainqueur de six titres sur le circuit depuis ses débuts. Au moment du changement de côté, Pospisil a alors aggravé davantage son cas en poursuivant ses insultes, alors que l'arbitre du match le Français Arnaud Gabas lui demandait des explications pour son comportement. Età l'ATP - l'association des joueurs de tennis professionnels, la PTPA - afin de faire en sorte que les intérêts des joueurs soient mieux protégés qu'ils ne le sont à l'heure actuelle.« Le président de l’ATP m’a hurlé dessus pendant 1h30 hier lors d’une réunion des joueurs. Pendant 1h30 ! Le patron de l’ATP ! Amène‐le ici. Quel putain de trou du cul ! Si tu as envie de me disqualifier, vas‑y, j’attaquerai cette organisation avec plaisir », a lâché Pospisil, invité par l'arbitre à « aller le faire en dehors de ce court » s'il avait besoin de dire quelque chose à Gaudenzi. Le Canadien est resté sur le court, où il s'est incliné en trois sets (6-3, 4-6, 6-3).« En guise d'explication, j'ai été profondément troublé lors d'une réunion entre les joueurs et les dirigeants de l'ATP hier soir (mardi), et... j'ai sous-estimé le poids de ces émotions jusqu'à ce que j'entre sur le court aujourd'hui. Encore une fois, je suis désolé pour mon comportement et pour le langage que j'ai utilisé. » Pas sûr que ces excuses ne rachèteront son cas auprès d'Andrea Gaudenzi.