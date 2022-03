Benoît Paire s'arrête déjà là. Le Français, 49eme joueur mondial, a été éliminé d'entrée au Masters 1000 de Miami aux Etats-Unis contre le Suisse Henri Laaksonen, 86eme joueur mondial, en trois manches (7-6 (8), 1-6, 6-4) et 2h12 de jeu. Dans la première manche, les deux hommes ont fait jeu égal pendant les quatre premiers jeux. A ce moment-là, de 2-2 à 4-4, aucun des deux joueurs n'a alors remporté son service, comme entre 5-5 et 6-6, alors que le Français a également dû sauver deux balles de break à 4-4. Résultat, les deux hommes sont donc allés jusqu'au tie-break. Un jeu décisif qui a bien fini dans l'escarcelle du Suisse, sur sa cinquième balle de set (7-6 (8)). Dans la deuxième manche, à 1-1, malgré deux premières balles sauvées, Henri Laaksonen a lâché ses trois derniers services et donc ce deuxième set, pour se voir rejoindre à une manche partout (6-1). Enfin, dans la troisième et dernière manche, malgré quatre balles de break d'entrée, Benoît Paire n'a pas su concrétiser. Et à 3-3, le mieux classé des deux a donc fini par craquer, cédant son service. Le 86eme joueur mondial n'en demandait pas tant et il a conclu cette rencontre à sa première opportunité (6-4), pour s'offrir le droit de rencontrer, au prochain tour, le Norvégien Casper Ruud, 8eme joueur mondial et exempté du premier tour en sa qualité de tête de série n°6.

Gaston sans trembler

Il n'a pas eu à forcer. Le Français Hugo Gaston, 68eme joueur mondial, s'est tranquillement qualifié pour le deuxième tour du Masters 1000 de Miami aux Etats-Unis, sur dur extérieur, après sa victoire contre l'Américain Emilio Nava, 312eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, en deux sets (6-2, 6-1) et 1h04 de jeu. Dans la première manche, le Français a réussi le break d'entrée, avant de récidiver au meilleur des moments, soit au moment de conclure (6-2). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, les deux hommes ont quelque peu fait jeu égal pendant les trois premiers jeux. A ce moment, le Tricolore a accéléré, remportant les quatre derniers jeux de ce match, dont les deux derniers services de son adversaire d'un jour, même s'il s'y est repris à deux fois pour le double-break. Sa conclusion est ensuite intervenue à sa deuxième balle de match (6-1). Au tour suivant, le niveau augmente clairement puisqu'Hugo Gaston affrontera l'Américain John Isner, 22eme joueur mondial, et exempté du premier tour en sa qualité de tête de série n°20.

Simon tombe déjà

Un petit tour et puis s'en va. Le Français Gilles Simon, 139eme joueur mondial, a été éliminé au premier tour du Masters 1000 de Miami aux Etats-Unis, sur dur extérieur, par le Britannique Jack Draper, 146eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, en deux manches (7-5, 6-1) et 1h48 de jeu. Dans la première manche, le Français a sauvé une première balle de break à 1-1, avant de céder son service suivant. Même s'il s'est repris à deux fois, le Tricolore a su effacer son handicap, à 3-4. Mais incapable d'enchaîner, Gilles Simon a perdu son ultime service, malgré une première balle sauvée, avant que son adversaire d'un jour ne conclue dans la foulée, sur un ultime jeu blanc (7-5). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, le 139eme joueur mondial a perdu ses deux premiers services, malgré une première balle sauvée et deux balles de débreak entre les deux. Malgré trois nouvelles balles de débreak ensuite, le Français s'est donc assez rapidement retrouvé mené 4-0. Le Britannique a ensuite tranquillement conclu, à sa première opportunité et sur le service de son concurrent (6-1). C'est donc Jack Draper qui affrontera, au prochain tour, son compatriote Cameron Norrie, 12eme joueur mondial et exempté du premier tour en sa qualité de tête de série n°10.



MIAMI (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 792 680 €)

Tenant du titre : Hubert Hurkacz (POL)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Bye

Delbonis (ARG) - A.Murray (GBR, WC)

Martinez (ESP) - Struff (ALL)

Garin (CHI, n°27) - Bye



Basilashvili (GEO, n°18) - Bye

Brooksby (USA) - Coria (ARG)

Baez (ARG) - Majchrzak (POL)

Bautista Agut (ESP, n°15) - Bye



Shapovalov (CAN, n°12) - Bye

Harris (AFS) - Bagnis (ARG)

Gomez (EQU, Q) - Nishioka (JAP, Q)

Evans (GBR, n°24) - Bye



Karatsev (RUS, n°29) - Bye

Bedene (SLO) - Humbert (FRA)

Djere (SER) - Rinderknech (FRA)

Hurkacz (POL, n°8) - Bye



Tsitsipas (GRE, n°3) - Bye

Altmaier (ALL) - Wolf (USA, Q)

Tsonga (FRA) - Thompson (AUS)

De Minaur (AUS, n°25) - Bye



Cilic (CRO, n°21) - Bye

Musetti (ITA) - Popyrin (AUS)

Fucsovics (HUN) - Giron (USA)

Alcaraz (ESP, n°14) - Bye



Fritz (USA, n°11) - Bye

Kukushkin (KAZ, Q) - Van de Zandschulp (PBS)

Paul (USA) - Bonzi (FRA)

Khachanov (RUS, n°23) - Bye



Ramos-Vinolas (ESP, n°32) - Bye

Korda (USA) - Davidovich Fokina (ESP)

Sock (USA, Q) - Kecmanovic (SER)

Auger-Aliassime (CAN, n°7) - Bye



Rublev (RUS, n°5) - Bye

Kyrgios (AUS, WC) - Mannarino (FRA)

Munar (ESP, Q) - Daniel (JAP, Q)

Fognini (ITA, n°31) - Bye



Carreno Busta (ESP, n°17) - Bye

Carballes Baena (ESP) - Goffin (BEL)

Cressy (USA) - Ruusuvuori (FIN)

Sinner (ITA, n°9) - Bye



Opelka (USA, n°16) - Bye

F.Cerundolo (ARG) bat Griekspoor (PBS) : 7-5, 4-6, 6-3

Otte (ALL) - Krueger (USA, Q)

Monfils (FRA, n°22) - Bye



Tiafoe (USA, n°28) - Bye

Nakashima (USA) bat Kwon (CdS) : 6-1, 7-5

J.Cerundolo (ARG) bat Lajovic (SER) : 6-3, 7-5

Berrettini (ITA, n°4) - Bye



Ruud (NOR, n°6) - Bye

Laaksonen (SUI) bat Paire (FRA) : 7-6 (8), 1-6, 6-4

Galan (COL, Q) bat Millman (AUS) : 6-4, 6-2

Bublik (KAZ, n°30) - Bye



Isner (USA, n°20) - Bye

Gaston (FRA) bat Nava (USA, WC) : 6-2, 6-1

Draper (GBR, WC) bat Simon (FRA) : 7-5, 6-1

Norrie (GBR, n°10) - Bye



Schwartzman (ARG) - Bye

Kokkinakis (AUS, Q) - Gasquet (FRA)

J.Shang (CHN, WC) - Kudla (USA, Q)

Sonego (ITA, n°19) - Bye



Dimitrov (BUL, n°26) - Bye

McDonald (USA) bat Koepfer (ALL) : 6-7 (8), 6-4, 6-4

Coric (CRO) - Verdasco (ESP, Q)

A.Zverev (ALL, n°2) - Bye