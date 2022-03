ATP - Miami : Norrie prend le meilleur sur Gaston

Le parcours d’Hugo Gaston à Miami est d’ores-et-déjà terminé. Restant sur un succès face à John Isner, tête de série numéro 20 du Masters 1000 floridien, le Tricolore s’est incliné face à Cameron Norrie, dixième dans la hiérarchie. Pourtant, tout avait bien commencé avec le break dès le premier jeu mais la réaction du Britannique a été immédiate et très nette. En effet, le 12eme mondial a effacé son break de retard pour lancer une série de quatre jeux remportés consécutivement. Cameron Norrie aurait pu continuer sur sa lancée mais a manqué deux balles de double break avant d’écarter deux opportunités pour Hugo Gaston de recoller. Le Britannique a finalement conclu le premier set à sa première occasion. Le début du deuxième a connu un scenario bien différent. En effet, aucun des deux joueurs n’a laissé à l’autre l’opportunité de prendre son service pendant les six premiers jeux. C’est alors que Cameron Norrie a profité du toujours important septième jeu pour prendre l’ascendant mais le 12eme mondial a ensuite manqué cinq balles de match sur le service d’Hugo Gaston. Le Tricolore, dans la foulée, a sauvé une nouvelle balle de match pour ensuite effacer son jeu de service de retard. Toutefois, Cameron Norrie a repris ses esprits, fait à nouveau le break pour ensuite conclure sereinement le match (6-3, 7-5 en 1h52’).



MIAMI (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 792 680 €)

Tenant du titre : Hubert Hurkacz (POL)



3eme tour

Norrie (GBR, n°10) bat Gaston (FRA) : 6-3, 7-5

