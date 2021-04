Retrouvailles entre Bautista Agut et Sinner



We'll have a new Masters 1000 champion in Miami 💪Jannik Sinner n’a rien cédé et, quand son adversaire a servi pour le set, l’Italien a su faire son retard , écarter une nouvelle balle de break avant de s’offrir une balle de set sur le service de son adversaire. C’est toutefois au terme d’un jeu décisif accroché que le 31eme mondial a pris l’ascendant.



Sinner a su réagir face à Bublik

Le début du deuxième set a été une réplique quasiment exacte de celui du premier. Si Alexander Bublik a breaké sur la première mise en jeu de son adversaire, Jannik Sinner a manqué l’opportunité de prendre la main dans le jeu précédent. C’est dans le cinquième jeu que l’Italien a ensuite recollé avant de subir la révolte de son adversaire. Le 44eme mondial a, en effet, eu pas moins de cinq balles de break dans le jeu suivant mais le Kazakh lest a toutes manquées. Des opportunités gâchées qu’il a ensuite regretté. Dans le neuvième jeu, Jannik Sinner a placé une accélération implacable pour aller chercher le break et s’offrir la chance de servir pour le match. Une occasion que la tête de série numéro 21 n’a pas laissé passer. A sa première balle de match, Jannik Sinner a scellé le sort du match (7-6, 6-4 en 1h42’). Pour un place en finale, son adversaire sera donc Roberto Bautista Agut.



MIAMI (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 3 598 69€)

Tenant du titre (en 2019) : Roger Federer (SUI)



Quarts de finale

Bautista Agut (ESP, n°7) bat Medvedev (RUS, n°1) : 6-4, 6-2

Sinner (ITA, n°21) bat Bublik (KAZ, n°32) : 7-6 (5), 6-4

Korda (USA) - Rublev (RUS, n°4)

Hurkacz (POL, n°26) - Tsitsipas (GRE, n°2)

Enorme sensation ce mercredi à Miami. Quelques heures après l'élimination dans le tableau féminin de Naomi Osaka, invaincue en 2021 avant de se faire balayer par Maria Sakkari,Uniquement battu depuis le début de la saison par Novak Djokovic en finale à l'Open d'Australie et face à un autre Serbe Dusan Lajovic, d'entrée à Rotterdam,Impérial dans son jeu de défense et sa capacité à aller écourter par moments les échanges au filet - avec une grande efficacité généralement - l'Espagnol a corrigé (6-4, 6-2) le Russe, qui n'a donc toujours pas battu sa bête noire. Medvedev, qui n'a pas semblé du tout diminué cette fois, a très vite perdu patience et ses nerfs face au numéro 12 mondial.Ce dernier a profité des nombreuses fautes directes de la tête de série numéro 1 du tournoi en l'absence de Djokovic pour infliger au Russe sa troisième défaite en trois confrontations entre les deux hommes. Parfaitement maitre de son sujet et de sa tactique, le récent finaliste à Doha a breaké Medvedev pour la première fois de la partie à 4-4 dans le premier set, avant de prendre de nouveau l'engagement, cette fois d'entrée, du Russe dans la deuxième manche. « RBA » a ensuite déroulé.après un superbe affrontement entre l'Italien et l'Espagnol (victoire 6-4, 3-6, 7-5) promu naturellement outsider numéro du tournoi après son exploit face au numéro 2 mondial.