Ce n'est pas parce qu'il marche comme Charlie Chaplin qu'il ne gagne pas ! Diminué, Medvedev vient tout de même à bout de Popyrin à Miami (7-6, 6-7, 6-4).

— Eurosport France (@Eurosport_FR) March 28, 2021

Isner en habitué

Sinner poursuit sa route, Lajovic s'arrête

MIAMI (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 3 598 69€)

3eme tour

Mannarino (FRA, n°25)

Humbert (FRA, n°20)

Daniil Medvedev a galéré, mais il sera bien au rendez-vous des huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami !Dans le premier set, le n°2 mondial a manqué une balle de break à 5-5, mais a fini par avoir le dernier mot au tie-break, remporté 7-3. Dans le deuxième, il s'est rapidement envolé pour mener 4-1 et pensait s'acheminer vers une victoire facile, mais il s'est fait débreaker blanc au moment où il servait pour le match, à 5-3. Il a bien réagi en se procurant trois balles de match sur le jeu suivant, mais Popyrin les a sauvées et s'est finalement imposé au tie-break, 9-7, sur sa troisième balle de set. Même si Medvedev commençait à souffrir physiquement, notamment au niveau des adducteurs, c'est lui a réussi le seul break de la troisième manche, à 3-3, et s'est imposé quelques minutes plus tard. Le voici donc en huitièmes, où il partira favori face à Frances Tiafoe ou Dusan Lajovic...s'il a bien récupéré.John Isner adore le tournoi de Miami, qu'il a remporté en 2018 contre Alexander Zverev et dont il a disputé la finale en 2019 contre Roger Federer, et il sera présent en deuxième semaine une nouvelle fois cette année ! Tête de série n°18,. Fait assez rare pour être signalé, les deux joueurs n'ont pas eu la moindre balle de break à défendre. Isner a servi 16 aces et Auger-Aliassime 11, et c'est donc lors des jeux décisifs que le géant de bientôt 36 ans a fait la différence. "FAA" a pourtant mené 5-4 dans le tie-break du deuxième set, mais a perdu trois points de suite, et donc le match. Isner sera opposé pour une place en quarts au n°12 mondial Robert Bautista Agut, qui a dominé Jan-Lennard Struff (42eme) en trois sets et 1h53 de jeu : 4-6, 6-3, 6-2. L'Espagnol a perdu le premier set en se faisant breaker à 4-4, puis a gagné le deuxième en breakant à 3-2 et le troisième en breakant à 1-1 et 4-2.Si Isner et Bautsita Agut ont dépassé la trentaine, la nouvelle génération sera représentée en huitièmes de finale par Jannik Sinner, déjà 31eme mondial à 19 ans. L'Italien s'est défait de Karen Khachanov (22eme) sur le score de 4-6, 7-6, 6-4 en 2h51. Dans la chaleur de Floride, les deux joueurs ont eu du mal à conserver leur service dans la première manche (trois breaks pour le Russe, deux pour l'Italien), alors qu'il n'y a en revanche pas eu le moindre break dans la deuxième, remportée 7-2 au tie-break par Sinner.Il affrontera au tour suivant le surprenant Finlandais Emil Ruusuvuori, toujours en course alors qu'il ne fait pas partie des têtes de série. Frances Tiafoe ne l'est pas non plus. L'Américain sera pourtant également présent en 8emes de finale. Dimanche, le 58eme mondial a créé l'un des exploits de la nuit, face au Serbe Dusan Lajovic, 26eme au classement mondial et tête de série numéro 16. Très mal embarqué, Tiafoe a renversé le compatriote de Novak Djokovic en trois sets (1-6, 7-5, 6-3).Avec A.Cbat Popyrin (AUS) : 7-6 (3), 6-7 (7), 6-4bat Lajovic (SER, n°16) : 1-6, 7-5, 6-3bat Auger-Aliassime (CAN, n°11) : 7-6 (5), 7-6 (5)bat Struff (ALL, n°31) : 4-6, 6-3, 6-2bat M.Ymer (SUE) : 4-6, 6-1, 7-5bat Khachanov (RUS, n°14) : 4-6, 7-6 (2), 6-4bat Norrie (GBR) : 6-4, 3-6, 6-1bat Duckworth (AUS) : 6-4, 6-4Schwartzman (ARG, n°5) -Karatsev (RUS, n°17) - Korda (USA)Cilic (CRO) - Musetti (ITA)Fucsovics (HON, n°29) - Rublev (RUS, n°4)Shapovalov (CAN, n°6) - Hurkacz (POL, n°26)- Raonic (CAN, n°12)Galan (COL) - Sonego (ITA, n°24)Nishikori (JAP, n°28) - Tsitsipas (GRE, n°2)