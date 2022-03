ATP - Miami : Le tableau

Pas simple pour Bonzi, Rinderknech et Mannarino

MIAMI (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 7 792 680 €)

1er tour

Humbert (FRA)

Rinderknech (FRA)

Tsonga (FRA, PR)

Bonzi (FRA)

Mannarino (FRA)

Monfils (FRA, n°22)

Paire (FRA)

Gaston (FRA)

Simon (FRA, PR)

Gasquet (FRA)

En l'absence des deux géants Novak Djokovic (non-vacciné) et de Rafael Nadal, battu pour la première fois de la saison, dimanche en finale à Indian Wells, qui souhaite se préserver avant le coup d'envoi de la saison sur terre battue, Hubert Hurkacz peut rêver de conserver son trophée acquis l'an dernier. Il faudra toutefois un nouvel exploit au Polonais, qui avait déjoué tous les pronostics en 2021 en remportant son premier Masters 1000 en carrière. Il n'y aurait rien d'étonnant en revanche à voir Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas ou encore Matteo Berrettini venir ajouter une ligne à leur palmarès en triomphant en Floride. Les quatre hommes seront les grands favoris à l'éventuelle succession d'Hurkacz. Toutefois, le Russe qui a à peine eu le temps de goûter au confort du fauteuil de numéro 1 mondial,Côté français, tous les regards seront une nouvelle fois braqués sur Gaël Monfils.Le bourreau de Medvedev à Indian Wells avant de se faire emporter par la vague Alcaraz pourrait débuter face à l'Allemand Oscar Otte.Arthur Rinderknech n'aura pas match facile lui non plus face à Laslo Djere, 53eme au classement. Et s'il se qualifie, le Varois défiera le tenant du titre Hurkacz. Nick Kyrgios est beaucoup moins bien classé (102eme) que Paul ou Djere. Il n'empêche que, surtout après ce qu'il a montré la semaine dernière contre Nadal. Les vétérans Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon font eux aussi partie du tableau, grâce à un classement protégé. Le premier sera opposé à l'Australien Jordan Thompson (78eme), le second au mal classé britannique Jack Draper (146eme).Richard Gasquet affrontera un qualifié et Hugo Gaston le 312eme au classement Emilio Nava (20 ans). Le jeune Américain reste sur une défaite en deux sets face à Paire au premier tour du tournoi Challenger de Phoenix la semaine dernière.- ByeDelbonis (ARG) - A.Murray (GBR, WC)Martinez (ESP) - Struff (ALL)- Bye- ByeBrooksby (USA) - Coria (ARG)Baez (ARG) - Majchrzak (POL)- Bye- ByeHarris (AFS) - Bagnis (ARG)Q - Q- Bye- ByeBedene (SLO, PR) -Djere (SER) -- Bye- ByeAltmaier (ALL) - Q- Thompson (AUS)- Bye- ByeMusetti (ITA) - Popyrin (AUS)Fucsovics (HUN) - Giron (USA)- Bye- ByeQ - Van de Zandschulp (PBS)Paul (USA) -- Bye- ByeKorda (USA) - Davidovich Fokina (ESP)Q - Kecmanovic (SER)- Bye- ByeKyrgios (AUS, WC) -Q - Q- Bye- ByeCarballes Baena (ESP) - Goffin (BEL)Cressy (USA) - Ruusuvuori (FIN)- Bye- ByeGriekspoor (PBS) - F.Cerundolo (ARG)Otte (ALL) - Q- Bye- ByeKwon (CDS) - Nakashima (USA)J.Cerundolo (ARG) - Lajovic (SER)- Bye- ByeLaaksonen (SUI) -Q - Millman- Bye- ByeNava (USA, WC) -- Draper (GBR, WC)- Bye- ByeQ -J.Shang (CHN, WC) - Q- Bye- ByeMcDonald (USA) - Koepfer (ALL)Cornic (CRO, PR) - Q- Bye