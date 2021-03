ATP - Miami : Humbert sorti par Raonic

Ugo Humbert ne verra pas les huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami aux Etats-Unis. Le Français, 30eme joueur mondial et tête de série n°20, a été éliminé par le Canadien Milos Raonic, 19eme joueur mondial et tête de série n°12, en deux manches (6-4, 7-5) et 1h40 de jeu. Dans la première manche, le Français n'a concédé qu'une balle de break, mais elle a ainsi été convertie par son adversaire. L'ancien numéro trois mondial n'a ensuite plus lâché cet avantage pour s'emparer de cette première manche (6-4). Dans la deuxième et dernière manche, Humbert a bien failli se faire de nouveau breaker, d'entrée, à 2-2 puis à 3-3, mais il a tenu, à chaque fois. A 4-3, le moins bien classé des deux s'est enfin procuré ses premières balles de break. Mais malgré trois opportunités, il n'a alors pas réussi à prendre le service du Canadien. A 5-5, soit au plus mauvais des moments, le Tricolore a finalement de nouveau craqué. Dans la foulée, Milos Raonic ne s'est pas fait prier pour conclure, sur sa première opportunité (7-5). Au prochain tour, il affrontera Denis Shapovalov ou Hubert Hurkacz.



MIAMI (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 3 598 69€)

Tenant du titre (en 2019) : Roger Federer (SUI)



3eme tour

Medvedev (RUS, n°1) bat Popyrin (AUS) : 7-6 (3), 6-7 (7), 6-4

Tiafoe (USA) bat Lajovic (SER, n°16) : 1-6, 7-5, 6-3

Isner (USA, n°18) bat Auger-Aliassime (CAN, n°11) : 7-6 (5), 7-6 (5)

Bautista Agut (ESP, n°7) bat Struff (ALL, n°31) : 4-6, 6-3, 6-2



Ruusuvuori (FIN) bat M.Ymer (SUE) : 4-6, 6-1, 7-5

Sinner (ITA, n°21) bat Khachanov (RUS, n°14) : 4-6, 7-6 (2), 6-4

Fritz (USA, n°22) bat Norrie (GBR) : 6-4, 3-6, 6-1

Bublik (KAZ, n°32) bat Duckworth (AUS) : 6-4, 6-4



Schwartzman (ARG, n°5) - Mannarino (FRA, n°25)

Karatsev (RUS, n°17) - Korda (USA)

Cilic (CRO) bat Musetti (ITA) : 6-3, 6-4

Fucsovics (HON, n°29) - Rublev (RUS, n°4)



Shapovalov (CAN, n°6) - Hurkacz (POL, n°26)

Raonic (CAN, n°12) bat Humbert (FRA, n°20) : 6-4, 7-5

Galan (COL) - Sonego (ITA, n°24)

Nishikori (JAP, n°28) - Tsitsipas (GRE, n°2)