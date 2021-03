ATP - Miami : Déception pour Chardy

Déception pour Jérémy Chardy ! Meilleur Français depuis le début du saison (il est 19eme mondial à la Race) grâce à ses demi-finales à Antalya et au Murray River Open de Melbourne et ses quarts de finale à Rotterdam et à Dubai, le Palois pouvait nourrir quelques ambitions pour le premier Masters 1000 de la saison, mais il est tombé dès son entrée en lice à Miami. Le 49eme mondial s'est incliné 3-6, 6-3, 6-4 en 1h54 contre le 123eme, l'Américain Denis Kudla. Irrégulier au service (7 aces et 7 doubles-fautes au total), Chardy a réussi à remporter le premier set en breakant à 4-3, mais il a perdu le deuxième et se faisant breaker à 3-2 et le troisième en se faisant breaker à 1-1. L'aventure floridienne s'arrête donc ici pour le Français, qui va désormais pouvoir se concentrer sur la saison sur terre battue. C'est Kudla qui affrontera Hubert Hurkacz au deuxième tour.



MIAMI (Etats-Unis, Masters 1000, dur extérieur, 3 598 69€)

Tenant du titre (en 2019) : Roger Federer (SUI)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Bye

Lu (TAI) bat Querrey (USA) : 6-3, 6-4

Popyrin (AUS) bat Lopez (ESP) : 6-4, 7-6 (4)

Opelka (USA, n°30) - Bye



Evans (GBR, n°19) - Bye

Tiafoe (USA) bat Travaglia (ITA) : 5-7, 6-4, 6-2

Escobedo (USA, Q) bat Lorenzi (ITA, Q) : 6-3, 6-2

Lajovic (SER, n°16) - Bye



Auger-Aliassime (CAN, n°11) - Bye

Herbert (FRA) bat P.Sousa (POR) : 6-1, 6-3

McDonald (USA, Q) bat Pospisil (CAN) : 6-3, 4-6, 6-3

Isner (USA, n°18) - Bye



Struff (ALL, n°31) - Bye

Berankis (LIT) bat Gaio (ITA, LL) : 7-6 (4), 6-2

Harris (AFS) bat Nava (USA, Q) : 6-4, 7-6 (7)

Bautista Agut (ESP, n°7) - Bye



A.Zverev (ALL, n°3) - Bye

Ruusuvuori (FIN) bat Alcaraz (ESP, WC) : 6-4, 2-6, 7-5

M.Ymer (SUE) bat Tabilo (CHI, Q) : 6-3, 6-1

Basilashvili (GEO, n°27) - Bye



Sinner (ITA, n°21) - Bye

Gaston (FRA, WC) bat Koepfer (ALL) : 6-1, 6-4

Hanfmann (ALL) bat Johnson (USA) : 7-5, 6-2

Khachanov (RUS, n°14) - Bye



Dimitrov (BUL, n°9) - Bye

Norrie (GBR) bat Nishioka (JAP) : 6-1, 3-6, 7-5

Giron (USA) bat Paul (USA) : 7-6 (5), 6-4

Fritz (USA, n°22) - Bye



Bublik (KAZ, n°32) - Bye

Djere (SER) bat Vesely (RTC) : 6-3, 5-7, 6-1

Duckworth (AUS) bat M.Zverev (ALL, Q) : 6-2, 4-6, 6-4

Goffin (BEL, n°8) - Bye



Schwartzman (ARG, n°5) - Bye

Uchiyama (JAP) bat Caruso (ITA) : 6-3, 6-4

Kecmanovic (SER) - Broady (GBR, Q)

Mannarino (FRA, n°25) - Bye



Karatsev (RUS, n°17) - Bye

Kukushkin (KAZ) bat Draper (GBR, WC) : 7-5 abandon

Korda (USA) - Albot (MOL)

Fognini (ITA, n°10) - Bye



Garin (CHI, n°13) - Bye

Cilic (CRO) - Coria (ARG)

Mmoh (USA, WC) - Musetti (ITA)

Paire (FRA, n°23) - Bye



Fucsovics (HON, n°29) - Bye

Kokkinakis (AUS, Q) bat Mochizuki (JAP, Q) : 6-3, 6-3

Martinez (ESP) - Sandgren (USA)

Rublev (RUS, n°4) - Bye



Shapovalov (CAN, n°6) - Bye

Ivashka (BIE) bat Kwon (CdS) : 7-6 (4), 6-7 (4), 7-6 (3)

Kudla (USA) bat Chardy (FRA) - 3-6, 6-3, 6-4

Hurkacz (POL, n°26) - Bye



Humbert (FRA, n°20) - Bye

O'Connell (AUS) - J.Sousa (POR)

Thompson (AUS) bat Delbonis (ARG) : 7-6 (6), 6-4

Raonic (CAN, n°12) - Bye



De Minaur (AUS, n°15) - Bye

Galan (COL) - Seyboth Wild (BRE, Q)

Fratangelo (USA, Q) bat Verdasco (ESP) : 6-4, 6-4

Sonego (ITA, n°24) - Bye



Nishikori (JAP, n°28) - Bye

Bedene (SLO) - Fabbiano (ITA, Q)

Anderson (AFS) - Dzumhur (BOS, LL)

Tsitsipas (GRE, n°2) - Bye