ATP - Metz : Troisième finale en 2021 pour Hurkacz

Hubert Hurkacz est à une victoire d’un quatrième titre en carrière et le troisième en 2021. Sacré à Delray Beach puis à Miami cette année, le Polonais a fait respecter son statut de tête de série numéro 1 du Moselle Open à l’occasion de son duel face Peter Gojowczyk. C’est pourtant le joueur issu des qualifications qui s’est montré le plus incisif en début de match avec deux balles de break mais toutes manquées. Hubert Hurkacz n’a pas été plus en réussite mais a fini par faire craquer son adversaire. Au moment de servir pour rester dans le set, le 101eme mondial a cédé, laissant le Polonais conclure à sa première balle de set. Un coup du sort qui n’a toutefois pas fait sortir du match Peter Gojowczyk. En effet, l’Allemand a fait le break d’entrée de deuxième manche sans toutefois parvenir à tenir le rythme. Le numéro 13 mondial a profité d’un jeu de service plus compliqué pour revenir à quatre jeux partout avant de se procurer deux premières balles de match aux portes du jeu décisif. Toutefois, Peter Gojowczyk s’est rebellé et a écarté ces deux opportunités pour remporter sa mise en jeu. Grâce à une série de cinq points consécutifs, Hubert Hurkacz a fait la différence avant de conclure cette demi-finale (6-4, 7-6 en 1h37’).



METZ (France, ATP 250, dur intérieur, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Jo-Wifried Tsonga (FRA)



Demi-finales

Hurkacz (POL, n°1) bat Gojowczyk (ALL, Q) : 6-4, 7-6 (4)

Monfils (FRA, n°3) - Carreño Busta (ESP, n°2)



Quarts de finale

Hurkacz (POL, n°1) bat Murray (GBR, WC) : 7-6 (4), 6-3

Gojowczyk (ALL, Q) bat Giron (USA) : 3-6, 6-1, 6-3

Monfils (FRA, n°3) bat Basilashvili (GEO, n°8) : 6-3, 6-3

Carreño Busta (ESP, n°2) bat Rune (DAN, Q) : 6-4, 3-6, 6-4



Huitièmes de finale

Hurkacz (POL, n°1) bat Pouille (FRA, WC) : 6-2, 6-3

Murray (GBR, WC) bat Pospisil (CAN) : 6-3, 6-3

Giron (USA) bat De Minaur (AUS, n°4) : 7-5, 7-6 (5)

Gojowczyk (ALL, Q) bat Khachanov (RUS, n°7) : 6-3, 7-6 (2)



Basilashvili (GEO, n°8) bat Davidovich Fokina (ESP) : 0-6, 6-4, 7-6 (4)

Monfils (FRA, n°3) bat Kohlschreiber (ALL, Q) : 7-6 (2), 6-4

Rune (DAN, Q) bat Sonego (ITA, n°5) : 6-7 (6), 6-4, 6-4

Carreño Busta (ESP, n°2) bat M.Ymer (SUE) : 7-5, 6-2



Premier tour

Hurkacz (POL, n°1) - Bye

Pouille (FRA, WC) bat Schnur (CAN, Q) : 3-6, 6-4, 6-4

Pospisil (CAN) bat Barrère (FRA, WC) : 6-3, 6-4

Murray (GBR, WC) bat Humbert (FRA, n°6) : 4-6, 6-3, 6-2



De Minaur (AUS, n°4) - Bye

Giron (USA) bat Rinderknech (FRA) : 3-6, 7-6 (3), 6-4

Gojowczyk (ALL, Q) bat Hoang (FRA, LL) : 6-2, 3-6, 6-4

Khachanov (RUS, n°7) bat Muller (FRA, Q) : 4-6, 6-1, 6-3



Basilashvili (GEO, n°8) bat Mager (ITA) : 6-3, 7-6 (5)

Davidovich Fokina (ESP) bat Simon (FRA, PR) : 6-7 (4), 7-6 (2), 6-2

Kohlschreiber (ALL, Q) bat Cecchinato (ITA) : 7-6 (3), 6-3

Monfils (FRA, n°3) - Bye



Sonego (ITA, n°5) bat Fucsovics (HUN) : 6-3, 6-2

Rune (DAN, Q) bat Zapata Miralles (ESP, LL) : 6-0, 6-0

M.Ymer (SUE) bat Struff (ALL) : 7-5, 6-3

Carreño Busta (ESP, n°2) - Bye