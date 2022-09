ATP - Metz : Sonego s'impose face au tenant du titre

Bravo! 🇮🇹

Lorenzo Sonego defeats the defending champ to advance to the final in Metz 🔥@MoselleOpen | #MoselleOpen pic.twitter.com/Ev9C1g67dw



— ATP Tour (@atptour) September 24, 2022

Sonego exact au rendez-vous

La belle série d’Hubert Hurkacz en Moselle a pris fin. Sacré à Metz l’an passé, le Polonais échoue cette année aux portes de la finale. En effet, Lorenzo Sonego a pris le meilleur sur la tête de série numéro 2 du tournoi en deux manches. Une première demi-finale qui a débuté avec deux joueurs jamais mis en difficulté sur leur service de bout en bout. Aucun jeu n’est allé jusqu’à l’avantage et aucune balle de break n’a été signalée dans ce premier set fermé. En conséquence, le recours au jeu décisif est vite devenu inévitable afin de départager l’Italien et le Polonais. Un tiebreak qui a vu les deux joueurs perdre leurs deux premiers points au service avant de longtemps se neutraliser. Il n’a alors fallu qu’un point remporté par Lorenzo Sonego sur le service d’Hubert Hurkacz pour que la différence soit faite. A sa deuxième balle de set, le 65eme joueur mondial a pris l’ascendant dans cette rencontre.La deuxième manche a longtemps marché sur les pas de la première. Mis à part des échanges accrochés sur le premier passage au service de Lorenzo Sonego, les six premiers jeux ont été relativement bien gérés par celui qui engageait. Le souvent crucial septième jeu l’a été une nouvelle fois car, sur la toute première et finalement seule balle de break du match, l’Italien a pris l’avantage et l’a confirmé dans la foulée sur un jeu blanc. Lorenzo Sonego a ensuite récidivé quand il lui a fallu servir pour conclure la rencontre. La première balle de match a ainsi été la bonne (7-6, 6-4 en 1h40’) et permet au 65eme mondial de se qualifier pour la cinquième finale de sa carrière, la première depuis Eastbourne en juin 2021. Il y retrouvera ce dimanche soit le revenant Stan Wawrinka, soit la tête de série numéro 7 Alexander Bublik.