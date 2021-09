ATP - Metz : Rinderknech sorti d'entrée

Pas loin de décrocher la timbale à Rennes et d'ainsi ajouter un deuxième titre à son compteur de la saison après son succès à Istanbul, Arthur Rinderknech (26 ans) ne s'est pas éternisé en revanche à Metz. Le demi-finaliste malheureux en Bretagne, où il avait à son tour subi la loi d'un Benjamin Bonzi injouable depuis trois semaines, s'est arrêté d'entrée sur les courts du Moselle Open, où il s'est fait cueillir mardi au premier tour par l'Américain Marcos Giron, 69eme au classement. Le quart de finaliste en août dernier du tournoi de Winston-Salem s'est imposé en trois sets (3-6, 7-6, 6-4, 2h15) face au Varois grimpé lundi au 74eme rang mondial (le meilleur classement de sa carrière) et troisième Français désormais à la Race derrière Ugo Humbert et Bonzi. Rinderknech, l'un de nos nombreux représentants encore présents à Metz en dépit des forfaits de Tsonga, Chardy et Gasquet, peut s'en vouloir.

Rinderknech avait pourtant mieux débuté...

Avant de se faire renverser par l'Américain, il avait en effet mieux démarré la rencontre que son adversaire en remportant le premier set, d'ailleurs assez aisément. Giron s'est bien repris et a fait jeu égal dans le deuxième set avec Rinderknech, qui n'a pas pesé lourd dans le jeu décisif (7-3 pour l'Américain) et a cédé à 4-4 entre les deux hommes dans la troisième manche après avoir pourtant écarté deux premières balles de break contre lui dans le jeu. Giron rejoint l'Australien De Minaur, tête de série numéro 4 du tournoi, au deuxième tour.



METZ (France, ATP 250, dur intérieur, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Jo-Wifried Tsonga (FRA)



Premier tour

Hurkacz (POL, n°1) - Bye

Pouille (FRA, WC) - Schnur (CAN, Q)

Pospisil (CAN) bat Barrère (FRA, WC) : 6-3, 6-4

Murray (GBR, WC) - Humbert (FRA, n°6)



De Minaur (AUS, n°4) - Bye

Giron (USA) bat Rinderknech (FRA) : 3-6, 7-6 (3), 6-4

Hoang (FRA, LL) - Gojowczyk (ALL, Q)

Muller (FRA, Q) - Khachanov (RUS, n°7)



Basilashvili (GEO, n°8) bat Mager (ITA) : 6-3, 7-6 (5)

Davidovich Fokina (ESP) - Simon (FRA, PR)

Kohlschreiber (ALL, Q) bat Cecchinato (ITA) : 7-6 (3), 6-3

Monfils (FRA, n°3) - Bye



Sonego (ITA, n°5) bat Fucsovics (HUN) : 6-3, 6-2

Rune (DAN, Q) - LL

M.Ymer (SUE) bat Struff (ALL) : 7-5, 6-3

Carreño Busta (ESP, n°2) - Bye