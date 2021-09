ATP - Metz : Les héros de Tokyo au micro

Le tournoi de Metz, programmé la semaine prochaine (du 19 au 26 septembre), marquera les grands débuts au micro des héros de Tokyo. Comme il l'avait déjà fait plus tôt dans la saison, à Marseille et à Lyon, BNP Paribas va de nouveau permettre à des consultants exceptionnels d'un jour de commenter des matchs du circuit ATP. Et pas des moindres. Sur la plateforme We Are Tennis, qui diffusera (gratuitement) cinq matchs de ce Moselle Open, se succèderont en effet ni plus ni moins que Steven Da Costa, médaillé d'or des derniers Jeux Olympiques en karaté, le gymnaste Samir Aït-Saïd, l'un des deux porte-drapeau de la délégation française malheureusement seulement quatrième de l'épreuve des anneaux en raison d'une blessure à un biceps contractée en cours d'épreuve, et Astrid Guyart, rentrée du Japon avec la médaille d'argent du fleuret (escrime).

Pioline et Pin en bouquet final

Au même titre que Jacques Monclar l'avait fait le temps d'un match de l'Open Parc de Lyon (le spécialiste numéro 1 du basket en France avait déjà officié sur la finale olympique des Jeux de Londres entre Andy Murray et Roger Federer), les trois champions délaisseront leur discipline de prédilection pour s'essayer dans le rôle de consultants tennis (humour, anecdotes et punchlines en bandoulière) aux côtés de Charlotte Gabas, en charge des commentaires pour la chaîne beIN SPORTS. Là aussi à l'instar de ce qui avait été proposé à Lyon et Marseille - avec Patrick Bosso, Bengous, Alix Noblat, Eric Di Meco et Frédérick Bousquet dans la peau de consultants pendant l'Open 13 - les fans pourront interagir directement avec Charlotte Gabas et ses partenaires d'un jour au micro via un live qui ne devrait pas manquer de piquant. Astrid Guyart ouvrira le bal, le mercredi, suivie dans l'ordre de Samir Aït-Saïd et Steven Da Costa. Le week-end, deux vrais spécialistes de tennis et tous deux anciens champions Cédric Pioline et Camille Pin prendront le relais pour les demi-finales et la finale. Excusez du peu.