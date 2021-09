ATP - Metz : Hoang ne saisit pas sa deuxième chance

Il fut un temps où le tournoi de Metz permettait aux Français de briller, et on en retrouvait parfois six en huitièmes de finale. Cette année, ils seront au maximum deux, preuve que le tennis tricolore vit des heures bien sombres. Après Simon, Muller, Rinderknech, Humbert et Barrère, c'est Antoine Hoang qui a disparu dès le premier tour, ce mercredi. Lucky-loser, le 155eme joueur mondial était opposé à celui qui l'avait battu au dernier tour des qualifications lundi, l'Allemand Peter Gojowczyk, vainqueur du seul tournoi de sa carrière à Metz en 2017. Et le 101eme mondial s'est de nouveau imposé en trois sets : 6-2, 3-6, 6-4 en 2h03. Dans un match où les deux joueurs ont connu des hauts et des bas avec leur service (6 aces, 4 doubles-fautes, 7 breaks concédés par le Français, 12 aces, 5 doubles-fautes, 5 breaks concédés par l'Allemand), Gojowczyk a empoché le premier set en menant rapidement 4-1 puis 5-2, avant de perdre le deuxième en se faisant breaker deux fois. Dans la troisième manche, l'Allemand a mené 4-2, puis Hoang a débreaké (3-4) avant de perdre à nouveau son service (3-5). Il a sauvé quatre balles de match à 4-5 et est parvenu à débreaker, mais il a encore perdu son service alors qu'il avait l'occasion de revenir à 5-5. C'est donc Gojowczyk qui défiera Karen Khachanov en huitièmes. Les chances françaises reposent sur Lucas Pouille et Gaël Monfils.



METZ (France, ATP 250, dur intérieur, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Jo-Wifried Tsonga (FRA)



Huitièmes de finale

Hurkacz (POL, n°1) - Pouille (FRA, WC) ou Schnur (CAN, Q)

Pospisil (CAN) - Murray (GBR, WC)

De Minaur (AUS, n°4) - Giron (USA)

Gojowczyk (ALL, Q) - Khachanov (RUS, n°7)



Basilashvili (GEO, n°8) - Davidovich Fokina (ESP)

Kohlschreiber (ALL, Q) - Monfils (FRA, n°3)

Sonego (ITA, n°5) - Rune (DAN, Q)

M.Ymer (SUE) - Carreño Busta (ESP, n°2)



Premier tour

Hurkacz (POL, n°1) - Bye

Pouille (FRA, WC) - Schnur (CAN, Q)

Pospisil (CAN) bat Barrère (FRA, WC) : 6-3, 6-4

Murray (GBR, WC) bat Humbert (FRA, n°6) : 4-6, 6-3, 6-2



De Minaur (AUS, n°4) - Bye

Giron (USA) bat Rinderknech (FRA) : 3-6, 7-6 (3), 6-4

Gojowczyk (ALL, Q) bat Hoang (FRA, LL) : 6-2, 3-6, 6-4

Khachanov (RUS, n°7) bat Muller (FRA, Q) : 4-6, 6-1, 6-3



Basilashvili (GEO, n°8) bat Mager (ITA) : 6-3, 7-6 (5)

Davidovich Fokina (ESP) bat Simon (FRA, PR) : 6-7 (4), 7-6 (2), 6-2

Kohlschreiber (ALL, Q) bat Cecchinato (ITA) : 7-6 (3), 6-3

Monfils (FRA, n°3) - Bye



Sonego (ITA, n°5) bat Fucsovics (HUN) : 6-3, 6-2

Rune (DAN, Q) bat Zapata Miralles (ESP, LL) : 6-0, 6-0

M.Ymer (SUE) bat Struff (ALL) : 7-5, 6-3

Carreño Busta (ESP, n°2) - Bye