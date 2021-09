ATP - Metz : Deuxième demi-finale cette saison pour Gojowczyk

Peter Gojowczyk se sent décidément bien en France cette saison ! Issu des qualifications, le joueur allemand s’est qualifié pour les demi-finales du Moselle Open aux dépens de Marcos Giron. Le 101eme mondial, qui a déjà disputé un dernier carré sur le circuit ATP cette saison à Montpellier, a su inverser la tendance après avoir vu l’Américain empocher le premier set grâce à un seul break. La réponse de l’Allemand a été le gain des cinq premiers jeux de la deuxième manche pour égaliser à sa première opportunité. Sur sa lancée, Peter Gojowczyk a une nouvelle fois pris le service de son adversaire de manière précoce avant de conclure la rencontre sur un deuxième break (3-6, 6-1, 6-3 en 1h24’). Hubert Hurkacz ou Andy Murray sera son adversaire pour une place en finale.



METZ (France, ATP 250, dur intérieur, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Jo-Wifried Tsonga (FRA)



Quarts de finale

Hurkacz (POL, n°1) - Murray (GBR, WC)

Gojowczyk (ALL, Q) bat Giron (USA) : 3-6, 6-1, 6-3

Basilashvili (GEO, n°8) - Monfils (FRA, n°3)

Rune (DAN, Q) - Carreño Busta (ESP, n°2)



Huitièmes de finale

Hurkacz (POL, n°1) bat Pouille (FRA, WC) : 6-2, 6-3

Murray (GBR, WC) bat Pospisil (CAN) : 6-3, 6-3

Giron (USA) bat De Minaur (AUS, n°4) : 7-5, 7-6 (5)

Gojowczyk (ALL, Q) bat Khachanov (RUS, n°7) : 6-3, 7-6 (2)



Basilashvili (GEO, n°8) bat Davidovich Fokina (ESP) : 0-6, 6-4, 7-6 (4)

Monfils (FRA, n°3) bat Kohlschreiber (ALL, Q) : 7-6 (2), 6-4

Rune (DAN, Q) bat Sonego (ITA, n°5) : 6-7 (6), 6-4, 6-4

Carreño Busta (ESP, n°2) bat M.Ymer (SUE) : 7-5, 6-2



Premier tour

Hurkacz (POL, n°1) - Bye

Pouille (FRA, WC) bat Schnur (CAN, Q) : 3-6, 6-4, 6-4

Pospisil (CAN) bat Barrère (FRA, WC) : 6-3, 6-4

Murray (GBR, WC) bat Humbert (FRA, n°6) : 4-6, 6-3, 6-2



De Minaur (AUS, n°4) - Bye

Giron (USA) bat Rinderknech (FRA) : 3-6, 7-6 (3), 6-4

Gojowczyk (ALL, Q) bat Hoang (FRA, LL) : 6-2, 3-6, 6-4

Khachanov (RUS, n°7) bat Muller (FRA, Q) : 4-6, 6-1, 6-3



Basilashvili (GEO, n°8) bat Mager (ITA) : 6-3, 7-6 (5)

Davidovich Fokina (ESP) bat Simon (FRA, PR) : 6-7 (4), 7-6 (2), 6-2

Kohlschreiber (ALL, Q) bat Cecchinato (ITA) : 7-6 (3), 6-3

Monfils (FRA, n°3) - Bye



Sonego (ITA, n°5) bat Fucsovics (HUN) : 6-3, 6-2

Rune (DAN, Q) bat Zapata Miralles (ESP, LL) : 6-0, 6-0

M.Ymer (SUE) bat Struff (ALL) : 7-5, 6-3

Carreño Busta (ESP, n°2) - Bye