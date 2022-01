ATP - Melbourne : Paire jette l'éponge

Le 29 décembre dernier, Benoit Paire annonçait qu'il avait une nouvelle fois été infecté par le covid. Le n°46 mondial était tout de même resté inscrit au tournoi de Melbourne et, finalement guéri, il a pu disputer son premier tour contre le Suisse Henri Laaksonen, 98eme mondial et lucky-loser. Mais le Français n'ira pas plus loin dans la compétition : il a abandonné, pour une raison encore inconnue, alors que le score était de 4-6, 6-3, 5-2 en faveur de son adversaire, après 2h00 de jeu. Jusqu'à son abandon, Paire s'était montré en difficulté au service, commettant 8 doubles-fautes, ne servant que 37% de premières balles et devant défendre 20 balles de break (15 sauvées). Il avait tout de même empoché la première manche grâce à un break décisif à 4-4, mais avait ensuite perdu quatre fois son service, dont trois dans ce dernier set où il a décidé de jeter l'éponge alors qu'il était à un jeu de la défaite. Benoit Paire devrait rester à Adelaïde pour y disputer le deuxième tournoi la semaine prochaine, en préparation à l'Open d'Australie. En attendant, il n'y a plus de Français dans cet "Adelaïde 1".



MELBOURNE (Australie, ATP 250, dur extérieur, 458 181€)

Tenant du titre : Dan Evans (GBR)



1er tour

Nadal (ESP, n°1) - Bye

Berankis (LIT, Q) bat Giron (USA) : 7-5, 6-4

Popyrin (AUS) bat Travaglia (ITA) : 7-6 (5), 6-3

Griekspoor (PBS) bat Koepfer (ALL, n°7) : 6-3, 6-4



Goffin (BEL, n°4) - Bye

Molcan (SLQ) bat Seppi (ITA, LL) : 6-4, 6-7 (6), 6-3

Thompson (USA) bat O'Connell (AUS, WC) : 1-6, 7-5, 6-4

Ruusuvuori (FIN) bat Baez (ARG, LL) : 7-6 (2), 6-1



McDonald (USA, n°8) bat Gojowczyk (ALL) : 6-0, 6-3

Van de Zandschulp (PBS) bat Mannarino (FRA) : 6-4, 6-3

Bagnis (ARG) bat Murray (GBR, WC) : 6-3, 5-7, 6-3

Dimitrov (BUL, n°3) - Bye



Laaksonen (SUI, LL) bat Paire (FRA, n°5) : 4-6, 6-3, 5-2 abandon

Munar (ESP) - Anderson (AFS)

Cressy (USA, Q) bat Hijikata (JAP, Q) : 6-3, 6-0

Opelka (USA, n°2) - Bye