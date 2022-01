ATP - Melbourne : Mannarino sorti d'entrée

La saison commence mal pour Adrian Mannarino. Pour son premier match de l'année, le Francilien a bu la tasse mardi d'entrée à Adelaïde face à Botic van de Zandschulp (6-4, 6-3). Le 71eme mondial, qui s'était déjà fait sortir d'entrée lors de son dernier tournoi, à Stockholm en novembre dernier (défaite contre le Hongrois Marton Fucsovics), n'a jamais inquiété le joueur néerlandais de 26 ans qui avait créé la sensation lors du dernier US Open en atteignant les quarts de finale et de buter uniquement sur le Russe Daniil Medvedev, numéro 2 mondial et futur vainqueur.

C'est déjà fini pour Andy Murray également

Trois breaks ont marqué cette rencontre opposant le Français et le Néerlandais classé désormais au 57eme rang mondial et les trois, c'est van de Zandschulp qui les a réalisés (le Néerlandais a pris le service de Mannarino à une reprise dans le premier set avant de remettre ça deux fois dans le second) pour pouvoir se hisser ainsi au deuxième tour du tournoi et donner rendez-vous à l'Américain McDonald (n°8), bourreau mardi de l'Allemand Gojowczyk. Le vainqueur est dores et déjà certain de ne pas croiser la route d'Andy Murray, puisque ce dernier a lui aussi quitté le tournoi dès son premier match après sa défaite en trois sets (6-3, 5-7, 6-3) face à l'Argentin Facundo Bagnis, 76eme au classement.



MELBOURNE (Australie, ATP 250, dur extérieur, 458 181€)

Tenant du titre : Dan Evans (GBR)



1er tour

Nadal (ESP, n°1) - Bye

Berankis (LIT, Q) - Giron (USA)

Popyrin (AUS) - Travaglia (ITA)

Griekspoor (PBS) bat Koepfer (ALL, n°7) : 6-3, 6-4



Goffin (BEL, n°4) - Bye

Molcan (SLQ) - Seppi (ITA, LL)

O'Connell (AUS, WC) - Thompson (USA)

Ruusuvuori (FIN, LL) - Ivashka (BIE, n°6)



McDonald (USA, n°8) bat Gojowczyk (ALL) : 6-0, 6-3

Van de Zandschulp (PBS) bat Mannarino (FRA) : 6-4, 6-3

Bagnis (ARG) bat Murray (GBR, WC) : 6-3, 5-7, 6-3

Dimitrov (BUL, n°3) - Bye



Paire (FRA, n°5) - Laaksonen (SUI, LL)

Munar (ESP) - Anderson (AFS)

Cressy (USA, Q) - Hijikata (JAP, Q)

Opelka (USA, n°2) - Bye