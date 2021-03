ATP : Medvedev, nouveau dauphin de Djokovic, Herbert gagne 20 places

Daniil Medvedev nouveau numéro 2 mondial ! Depuis le 18 juillet 2005, Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal et Andy Murray s'étaient approprié les clés du Top 4. Lleyton Hewitt, le dernier, s'était incrusté, à la deuxième place. Seize ans plus tard, Medvedev s'est à son tour offert le luxe de forcer les portes. Ce lundi, comme annoncé, le joueur russe de 25 ans venu se mettre en quelques années au diapason des meilleurs tennismen de la planète, occupe le deuxième rang derrière l'intouchable Novak Djokovic, peut-être en passe de boucler sa septième année en carrière au sommet du classement et qui a battu la semaine dernière le record légendaire de semaines en tête de la hiérarchie (311), qui appartenait jusque là à Federer. Le Serbe en est désormais à 312, tandis que Medvedev s'invite donc à la table des géants au lendemain de son onzième titre, à Marseille.

Le bond d'Herbert

Le Moscovite qui affiche déjà à son palmarès trois victoires en Masters 1000, un sacre au Masters (2020) et deux finales en Grand Chelem (dont la dernière en date cette année à l'Open d'Australie) avait la certitude de déloger l'immense Nadal de son fauteuil de dauphin quelque soit son résultat à l'Open 13. Il a tenu à fêter son arrivée dans le duo de tête en soulevant un nouveau trophée, certes après avoir fortement souffert en finale face au revenant Pierre-Hugues Herbert. L'Alsacien profite de ce come-back fracassant mais pas forcément attendu pour grimper de vingt places au classement (73eme), et signer du même coup la meilleure progression de ce lundi qui résonne bien évidemment essentiellement de la promotion de luxe de Daniil Medvedev. Nouveau Tsar derrière le Roi.



TENNIS / CLASSEMENT ATP

Classement au 15 mars 2021

1- Novak Djokovic (SER) 12 008 points

2-Daniil Medvedev (RUS) 9 940 (+1)

3- Rafael Nadal (ESP) 9 670 (-1)

4- Dominic Thiem (AUT) 8 625

5- Stefanos Tsitsipas (GRE) 6 765

6- Roger Federer (SUI) 6 375

7- Alexander Zverev (ALL) 5 635

8- Andrey Rublev (RUS) 5 011

9- Diego Schwartzman (ARG) 3 640

10- Matteo Berrettini (ITA) 3 453

...

14- Gaël Monfils (FRA) 2 770 (+2)

29- Ugo Humbert (FRA) 1 790 (+2)

31- Benoît Paire (FRA) 1 773 (-2)

34- Adrian Mannarino (FRA) 1 661 (+2)

49- Richard Gasquet (FRA) 1 185 (+1)

53- Jérémy Chardy (FRA) 1 120 (+1)

66- Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 1 025

67- Gilles Simon (FRA) 1 025 (+2)

73- Pierre-Hugues Herbert (FRA) 972 (+20)

74- Corentin Moutet (FRA) 963 (-2)

80- Lucas Pouille (FRA) 887 (+1)

...