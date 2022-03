ATP : Medvedev n'est pas obnubilé par la place de numéro un mondial

Daniil Medvedev peut retrouver le trône de meilleur joueur du monde. Pour cela, le Russe, actuellement classé à la deuxième place du classement ATP, doit atteindre au moins les demi-finales du Masters 1000 de Miami en Floride aux Etats-Unis. Un Masters 1000 que le natif de Moscou a déjà disputé à trois reprises dans le passé. Son meilleur résultat reste son quart de finale disputé en 2021 et perdu contre l'Espagnol Roberto Bautista Agut. Pour cette édition 2022, la tête de série n°1, exemptée du premier tour, s'apprête à entamer son tournoi, avec le deuxième tour, ce samedi, pas avant 17h00, heure française. Un deuxième tour particulièrement corsé et prévu contre le Britannique Andy Murray, aujourd'hui classé à la 85eme place mondiale.

"Ce n'est pas quelque chose qui occupe mon esprit non-stop"

Toujours est-il qu'à l'occasion du traditionnel media day, Medvedev, présent en conférence de presse, est forcément revenu sur cette place de numéro un mondial, actuellement occupée par le Serbe Novak Djokovic, qui lui tend donc de nouveau les bras. Mais le Russe l'assure, il n'est pas obnubilé par cela, dans des propos rapportés par le site internet spécialisé Tennis Actu : "Ce n'est pas quelque chose qui occupe mon esprit non-stop. Je ne vais pas me coucher tous les soirs en me demandant comment j'ai pu perdre cette place et ce qu'il faut faire pour la récupérer. Mais je connais les "mathématiques", je les lis un peu partout et c'est finalement un peu pareil qu'à Indian Wells. Je n'ai pas réussi à jouer mon meilleur tennis là-bas, c'est pour cela que j'ai perdu la place de n°1. Si j'arrive à produire du bon tennis ici, je pense que j'ai mes chances de la récupérer." Daniil Medvedev, entraîné par Gilles Cervara, reste sur un Masters 1000 décevant du côté d'Indian Wells, et une élimination dès le troisième tour contre le Français Gaël Monfils.