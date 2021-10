ATP - Masters : Zverev quatrième qualifié

The 2018 champion returns.



🇩🇪 @AlexZverev joins Djokovic, Medvedev & Tsitsipas at the #NittoATPFinals in Turin!

Rublev prochain qualifié ?

Le roi de l’Olympe sera bien au Tournoi des Maitres ! Sans surprise, Alexandre Zverev, sacré champion olympique à Tokyo cet été, a assuré sa qualification pour le Masters de Turin, grâce à sa victoire au deuxième tour du Masters 1000 d’Indian Wells dimanche soir, en trois sets contre Jenson Brooksby. «J’ai eu de bons résultats en Italie (victoire en 2017 et finale en 2018 au Masters 1000 de Rome, ndlr) et j’espère que ça va continuer », a réagi le joueur de 24 ans sur le site de l’ATP. Il s’agira de son cinquième Masters d’affilée, un tournoi qu’il avait remporté en 2018 en battant Novak Djokovic, où il avait été battu en demi-finales en 2019 par Dominic Thiem, et avait été éliminé en phase de poules en 2017 et 2020.Alexander Zverev signe une très belle saison 2021, avec outre sa victoire aux Jeux Olympiques (qui ne rapporte pas de points ATP), des succès aux Masters 1000 de Cincinnati et de Madrid, et au tournoi d’Acapulco. Cette année, le joueur allemand n’a perdu aucune des finales auxquelles il a participé. Il a également disputé une demi-finale à Roland-Garros et à l’US Open, et un quart à l’Open d’Australie. Au total, Alexander Zverev compte à son palmarès 17 titres 9 finales. Alexander Zverev rejoint à Turin Novak Djokovic, Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas, qualifiés depuis plusieurs semaines.Mais Jannik Sinner, Aslan Karatsvev, Pablo Carreno Busta ou encore Cameron Norrie peuvent toujours y croire, notamment en cas de très bons résultats cette semaine en Californie. Le premier Français à la Race, Ugo Humbert, occupe la 40eme place. Il ne peut, bien sûr, plus se qualifier mathématiquement.