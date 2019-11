ATP - Masters : Zverev profite des faiblesses de Nadal

Aucune balle de break pour Nadal

La composition des deux groupes

Groupe André Agassi

Lundi 11 novembre

Il était incertain jusqu’au dernier moment. Rafael Nadal est finalement apparu sur le court de l’O2 Arena pour disputer son premier match du Masters face à Alexander Zverev ce lundi.. Juste physiquement, le numéro un mondial a tenu tête à son adversaire au début du premier acte avant de céder un premier jeu de service et de perdre pied. Le tenant du titre n’a pas hésité à en profiter en breakant une deuxième fois pour prendre une avance suffisante et remporter le set. Mené 1-2, Zverev a finalement inversé la tendance en s’offrant cinq jeux de rang puis deux autres dans la seconde manche.Un break d’entrée qui a permis à l’Allemand de faire la course en tête en tenant ses deux jeux d’avance jusqu’à la fin de la partie. Malgré quelques éclaircies, Nadal n’a pas su retrouver son niveau et a même affiché quelques statistiques inquiétantes comme son faible pourcentage de points gagnés sur son service (55%).. Zverev prend la tête du groupe André Agassi grâce à ce succès alors que Nadal est dernier avant d’affronter Daniil Medvedev mercredi. S’il ne déclare pas forfait d’ici là...2- Stefanos Tsitsipas (GRE) : 1 victoire, 0 défaite, 2 sets gagnés, 0 set perdu3- Daniil Medvedev (RUS) : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 2 sets perdus4- Rafael Nadal (ESP) : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 2 sets perdusbat Daniil Medvedev : 7-6 (5), 6-4bat Rafael Nadal : 6-2, 6-4