ATP - Masters : Tsitsipas en deux manches

La composition des deux groupes

Groupe André Agassi

Lundi 11 novembre

En cinq rencontres, il ne s’était jamais imposé.. Pour sa première participation, le jeune Grec (21 ans) est apparu décomplexé malgré la supériorité de son adversaire au classement ATP. Seulement, le niveau rapproché entre les deux hommes s’est vérifié tout au long de la première manche avec seulement une balle de break à se mettre sous la dent en faveur de Tsitsipas qui n’est pas parvenu à la convertir. Solides sur leur service, les deux joueurs sont donc allés jusqu’au jeu décisif ou aucun n’a réussi à se détacher. Le Grec a compté deux points d’avance par moments avant de se faire égaliser à 5-5 avant de finalement l’emporter sur sa première balle de set grâce à un ultime mini-break.Fort de son premier acte, Tsitsipas a pris de l’assurance pour entamer la deuxième manche avec beaucoup d’envie. Une fois de plus, il s’est heurté à un Russe inspiré sur ses mises en jeu qui a de nouveau sauvé deux balles de break à 3-3.pour permettre à son adversaire de prendre les devants au meilleur des moments afin de servir pour le gain du match. Le sixième joueur mondial n’a pas tremblé et s’est appuyé sur ses 64% de première balle dans le second set pour signer sa première victoire en Masters. Il prend la tête du groupe Andre Agassi avant le match entre Rafael Nadal et Alexander Zverev un peu plus tard ce lundi. Daniil Medvedev n’aura pas le droit à l’erreur mercredi face à l'Espagnol s’il veut conserver une chance d’atteindre les demi-finales.2- Rafael Nadal (ESP) : 0 victoire, 0 défaite, 0 set gagné, 0 set perdu3- Alexander Zverev (ALL) : 0 victoire, 0 défaite, 0 set gagné, 0 set perdu4- Daniil Medvedev (RUS) : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 2 sets perdusbat Daniil Medvedev : 7-6 (5), 6-4Rafael Nadal – Alexander Zverev