ATP - Masters : Tombeur de Medvedev, A.Zverev remporte son deuxième titre

MASTERS ATP 2021

Du 14 au 21 novembre 2021 à Turin (Italie)



Finale - Dimanche 21 novembre 2021

Alexander Zverev (ALL, n°3) bat Daniil Medvedev (RUS, n°2) : 6-4, 6-4



Demi-finales - Samedi 20 novembre 2021

Daniil Medvedev (RUS, n°2) bat Casper Ruud (NOR, n°8) : 6-4, 6-2

Alexander Zverev (ALL, n°3) bat Novak Djokovic (SER, n°1) : 7-6 (4), 4-6, 6-3