ATP - Masters : Pour battre Medvedev, A.Zverev a joué un de ses meilleurs matchs

Zverev : « Pas de meilleure manière de terminer la saison »

Alexander Zverev a vaincu le signe indien. Après cinq revers consécutifs face à Daniil Medvedev, le dernier en date pour l’ouverture du tournoi, l’Allemand a su prendre le meilleur sur le Russe à l’occasion de la finale du Masters ATP, organisé pour la première fois au Pala Alpitour de Turin. Un succès en deux manches et à peine plus d’une heure qui permet au champion olympique de Tokyo de terminer sa saison sur une très bonne note. « C’était génial ! J’ai gagné le Masters ATP lors d’une finale face à un joueur contre qui j’avais perdu les cinq précédentes confrontations, a confié peu après sa victoire le numéro 3 mondial. J’ai donc du faire un de mes meilleurs matchs. J’en suis heureux et je suis content de partir en vacances sur une finale. » En effet, contrairement à Daniil Medvedev, Alexander Zverev a renoncé à participer à la phase finale de la Coupe Davis.Une victoire lors du « Tournoi des Maîtres », sa deuxième après 2018 et une finale face à Novak Djokovic, qui vient conclure une saison 2021 réussie de la part du natif de Hambourg. Vainqueur de deux Masters 1000 à Madrid puis Cincinnati, de deux tournois ATP 500 à Acapulco et Vienne mais également du tournoi olympique à Tokyo, Alexander Zverev a été intouchable en finale et se satisfait de terminer son année sur un tel succès contre un des joueurs les plus en forme du moment. « C’est quelque chose de spécial. Je suis super ravi et heureux en ce moment, a ajouté l’Allemand Il n’y a pas de meilleure manière de terminer la saison que de gagner ici. Je suis incroyablement heureux et je suis déjà impatient d’être à l’année prochaine. » Une saison 2022 qui, en fonction des circonstances sanitaires, pourrait débuter directement en Australie, comme cette année.