ATP - Masters Next Gen : Sinner sacré

Sinner, révélation de l'année



Live it up, 🇮🇹 @janniksin!

The Italian is the @nextgenfinals champion after defeating De Minaur 4-2, 4-1, 4-2 in Milan 🏆



🎥: @TennisTV pic.twitter.com/2P0gVArVNP



— ATP Tour (@atptour) November 9, 2019

MASTERS NEXT GEN 2019

Du 5 au 9 novembre à Milan

Finale - Samedi 10 novembre

Demi-finales - Vendredi 9 novembre

Après le Sud-Coréen Hyeon Chung en 2017, première édition, et le Grec Stefanos Tsitsipas, l'année dernière,Impressionnant depuis le début du tournoi, qui se disputait cette semaine sur ses terres, à Milan, le jeune Italien de 18 ans invité par l'ATP au tournoi a pulvérisé pour le titre l'Australien Alex de Minaur (4-2, 4-1, 4-2 en 1h06 de jeu), qui avait déjà été battu en finale en 2018.Un break dans chaque set (Sinner a toutefois dû écarter neuf balles de break) a suffi au 95eme mondial et benjamin de la compétition pourle Serbe Miomir Kecmanovic, le Suédois Mikael Ymer et l'Américain Frances Tiafoe. Un triomphe qui sonne comme un aboutissement pour le joueur le plus jeune du Top 100 à l'heure actuelle. Une performance d'autant plus incroyable qu'en janvier dernier, celui qui était devenu en octobre dernier le plus jeune demi-finaliste sur le circuit depuis Borna Coric en 2014, occupait la... 553eme place mondiale.bat Alex de Minaur (AUS, n°1) : 4-2, 4-1, 4-2bat Frances Tiafoe (USA, n°2) : 4-2, 4-1, 0-4, 4-2bat Miomir Kecmanovic (SER, n°5) : 2-4, 4-1, 4-2, 4-2