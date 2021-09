ATP - Masters : Medvedev et Tsitsipas rejoignent Djokovic à Turin

Et de trois ! On connait désormais le nom de trois joueurs sur huit qualifiés pour le Masters ATP de Turin ! Alors que Novak Djokovic était qualifié pour le Tournoi des Maîtres depuis sa victoire à Wimbledon, il a été officiellement rejoint ce lundi par Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas. Le Russe, vainqueur de l’US Open, ira donc défendre en Italie du 14 au 21 novembre son titre remporté à Londres la saison passée. « J’ai hâte d’essayer de défendre mon titre à Turin. Les Italiens sont si passionnés, je suis sûr que ce sera un grand tournoi », a réagi le Russe de 25 ans, vainqueur des tournois de Marseille, Majorque et Toronto cette année, et finaliste à l’Open d’Australie (il a été éliminé en quarts de finale à Roland-Garros et en huitièmes à Wimbledon). Il disputera son troisième Masters, après son élimination en poules en 2019, et donc sa victoire en 2020.

Zverev prochain qualifié ?

Pour Stefanos Tsitsipas (23 ans), ce sera également une troisième participation au Masters, après sa victoire finale en 2019 et son élimination en poules en 2020. Eliminé au troisième tour de l’US Open par Carlos Alcaraz, le Grec a tout de même déjà accumulé assez de points pour aller à Turin, remportant notamment les tournois de Monte-Carlo et Lyon, et disputant la finale à Acapulco, Barcelone et Roland-Garros (il avait perdu d’entrée à Wimbledon). « C’est génial de se qualifier pour Turin si tôt. J’ai hâte de jouer là-bas. Je garde d’incroyables souvenirs de Londres il y a deux ans, ça a été un sommet de ma carrière", a-t-il réagi. Si la saison s’arrêtait ce lundi, Alexander Zverev, Matteo Berrettini, Casper Ruud et Hubert Hurkacz seraient les prochains qualifiés (Rafael Nadal, 7eme à la Race, ayant stoppé sa saison). Le premier Français, Ugo Humbert, n’est quant à lui que 37eme au classement de l’année civile. Il reste encore deux Masters 1000 (Indian Wells et Bercy) et un ATP 500 (Vienne) pour tenter de glaner de gros points. Du côté du double, les paires Nikola Mektic/Mate Pavic, Rajeev Ram/Joe Salisbury et Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut sont qualifiées, les Croates grâce à leur place de n°1, Ram et Salisbury grâce à leur victoire à l’US Open et les Français grâce à leur victoire à Roland-Garros.