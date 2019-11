ATP - Masters : Le programme, les résultats et la composition des deux groupes

Djokovic avec Federer



Le tirage au sort du Masters de Londres (10 au 17 décembre prochain à l'O2 Arena), effectué ce mardi midi à Londres, a réservé Daniil Medvedev (23 ans), Stefanos Tsitsipas (21 ans) et le tenant du titre Alexander Zverev (22 ans) au Majorquin redevenu lundi numéro 1 mondial et qui a annoncé quelques minutes avant de connaître la composition des deux poules qu'il ne déciderait de sa participation qu'une fois qu'il se sera testé sur place. Touché aux abdominaux, mais moins durement qu'il ne le craignait (Nadal redoutait une déchirure, mais ne souffre que d'une distension), l'Espagnol souhaite notamment voir s'il est en état de servir correctement, et surtout sans trop souffrir. S'il devait renoncer, c'est son compatriote Roberto Bautista Agut, numéro 9 au classement ATP, qui prendrait sa place au sein de ce groupe André Agassi composé d'une légende et de trois de ses potentiels successeurs.Auteur d'une seconde moitié de saison folle, Medvedev aspirera en premier lieu la semaine prochaine à succéder au palmarès à Zverev. Dans l'autre poule, il sera également question de relève, avec Dominic Thiem et Matteo Berrettini, même pas cinquante ans à eux deux. Mais, resté volontairement au repos la semaine dernière afin de pouvoir prétendre de nouveau à la victoire finale à Londres. L'affrontement entre les deux hommes promet évidemment beaucoup, d'autant que le Serbe, détrôné lundi par Nadal après avoir perdu les points de son parcours de l'année dernière (finale), n'aura pas vraiment le droit à l'erreur s'il veut reconquérir son fauteuil et terminer l'année en tête du classement. Incapable cette année de remporter le moindre tournoi du Grand Chelem, le Suisse, lui, fera tout pour finir l'exercice 2019 en beauté. Rappelons que seuls les deux premiers de chaque poule se hisseront en demi-finales.2- Stefanos Tsitsipas (GRE) : 1 victoire, 0 défaite, 2 sets gagnés, 0 set perdu3- Daniil Medvedev (RUS) : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 2 sets perdus4- Rafael Nadal (ESP) : 0 victoire, 1 défaite, 0 set gagné, 2 sets perdusbat Daniil Medvedev : 7-6 (5), 6-4bat Rafael Nadal : 6-2, 6-43- Roger Federer (SUI) : 1 victoire, 1 défaites, 2 sets gagnés, 2 sets perdus4- Matteo Berrettini (ITA) : 0 victoire, 2 défaites, 0 set gagné, 4 sets perdusbat Matteo Berrettini : 6-2, 6-1bat Roger Federer : 7-5, 7-5bat Matteo Berrettini : 7-6 (2), 6-321h00 : Novak Djokovic - Dominic Thiem