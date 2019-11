ATP - Masters : Herbert et Mahut finissent invancus !

Et de huit victoires de suite pour Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ! La paire française, victorieuse du Rolex Paris Masters il y a un peu moins de deux semaines, disputera les demi-finales du Masters de Londres en étant invaincue. Assurés de la qualification avant même le dernier match, les Français ont mis un point d’honneur à remporter cette dernière rencontre, face à la paire roumano-néerlandaise Horia Tecau - Jean-Julien Rojer : 6-3, 7-6 en 1h23. Auteurs de 6 aces (5 doubles-fautes) et 66% de premières balles, les Bleus ont sauvé la seule balle de break que se sont procuré leurs adversaires, au moment où ils servaient pour le gain du premier set. Herbert et Mahut ont pris le service adverse à 2-1 dans le premier set, et ont dû attendre le tie-break pour faire la différence dans le deuxième, en le remportant 7-4. Les voici donc en demi-finales face à la dernière paire à les avoir battus, en demi-finales à Vienne : le Polonais Lukasz Kubot et le Brésilien Marcelo Melo.



TENNIS / MASTERS DE DOUBLE

Du 10 au 17 novembre 2019 à l’O2 Arena de Londres



Groupe Max Mirnyi

1- Pierre-Hugues Herbert - Nicolas Mahut (FRA-FRA) : 3 victoires, 0 défaite, 6 sets gagnés, 0 set perdu >>> QUALIFIES

2- Juan Sebastian Cabal - Robert Farah (COL-COL) : 1 victoire, 2 défaites, 3 sets gagnés, 4 sets perdus >>> QUALIFIES

3- Jean-Julien Rojer - Horia Tecau (PBS-ROU) : 1 victoire, 2 défaites, 3 sets gagnés, 5 sets perdus >>> ELIMINES

4- Kevin Krawietz - Andreas Mies (ALL-ALL) : 1 victoire, 2 défaites, 2 sets gagnés, 5 sets perdus >>> ELIMINES



Lundi 11 novembre

Kevin Krawietz / Andreas Mies battent Jean-Julien Rojer / Horia Tecau : 7-6 (3), 4-6, 10-6

Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut battent Juan Sebastian Cabal / Robert Farah : 6-3, 7-5



Mercredi 13 novembre

Jean-Julien Rojer / Horia Tecau battent Juan Sebastian Cabal / Robert Farah : 6-2, 5-7, 10-8

Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut battent Kevin Krawietz / Andreas Mies : 7-5, 7-6 (3)



Vendredi 15 novembre

Juan Sebastian Cabal / Robert Farah battent Kevin Krawietz / Andreas Mies : 7-6 (7), 6-2

Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut battent Jean-Julien Rojer / Horia Tecau : 6-3, 7-6 (4)