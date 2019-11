ATP - Masters : Federer en demies, Nadal sur le trône

Rafael Nadal a dû se régaler devant sa télé ! L’Espagnol attendait avec impatience le résultat du match tant attendu entre les deux autres membres du trio de légende du XXIeme siècle, et la victoire expéditive de Roger Federer face à Novak Djokovic offre à « Rafa » le trône de l’ATP jusqu’à la fin de la saison. Après 2008, 2010, 2013 et 2017, le jeune marié de 33 ans, vainqueur de quatre titres cette année dont Roland-Garros et Wimbledon (en attendant le Masters, le seul gros tournoi qui manque à sa carrière, dimanche ?) termine donc n°1 pour la cinquième fois de sa carrière, rejoignant ainsi… Federer et Djokovic.

Federer impérial au service

Le Suisse et le Serbe s’affrontaient pour la première fois depuis leur formidable finale de Wimbledon il y a quatre mois jour pour jour, dans un match décisif pour la qualification dans le dernier carré du Masters. Et cette fois, il n’y a pas eu le moindre suspense : Federer s’est imposé 6-4, 6-3 en 1h13 ! C’est notamment grâce à son service que le n°3 mondial est parvenu à s’imposer. Face à un Serbe pourtant considéré comme le meilleur relanceur de l’histoire, Federer a service 12 aces, 73% de premières balles et n’a eu qu’une seule balle de break à défendre. Il n’a, au final, perdu que trois points sur son service dans le premier set (trois jeux blancs pour finir) et huit dans le deuxième.

Djokovic tourné vers la Coupe Davis désormais

En face, le Serbe s’est quant à lui montré défaillant dans cet exercice, perdant son service à trois reprises (sur sept occasions) : à 1-1 dans le premier set et à 2-2 et 5-3 dans le deuxième. Commettant des erreurs inhabituelles pour son niveau, Djokovic s’est également tenu le coude droit à 1-0 en sa faveur dans la deuxième manche. Une fausse alerte, car cela n’a l’a pas empêché de se procurer sa seule balle de break du set quelques minutes plus tard. Son Masters est donc terminé, mais pas sa saison, lui qui est attendu à Madrid la semaine prochaine pour la Coupe Davis, où il défiera la France et le Japon lors de la phase de poules. Mais dans quel état physique et mental sera-t-il ?