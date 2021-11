ATP - Masters (double) : Troisième finale pour la paire Herbert-Mahut

Après leur défaite en 2018 puis le titre en 2019 à Londres, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut vont disputer ce dimanche leur deuxième finale du Masters ATP de double, cette fois à Turin. Pour cela, ils ont pris le meilleur sur les têtes de série numéro 4 Marcel Granollers et Horacio Zeballos. Une demi-finale que la paire française a démarré de la meilleure des manières. Après un jeu blanc pour leur premier passage au service, ils ont su convertir leur première balle de break pour mener sans forcer trois jeux à rien. Jamais en difficulté et sans avoir à disputer le moindre point décisif sur leur engagement, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont eu deux opportunités de boucler le premier set sur le service de Marcel Granollers et Horacio Zeballos, dont une sur le point décisif. Sans trembler, la paire formée par l’Espagnol et l’Argentin a su écarter ces deux balles de set. Toutefois, les Tricolores ont confirmé leur solidité au service pour prendre un ascendant net dans cette demi-finale. La pression, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont continué de la mettre sur le service de leurs adversaires à l’entame de la deuxième manche.

Herbert et Mahut imperturbables

Marcel Granollers et Horacio Zeballos n’ont pourtant pas craqué. Les quatre balles de break qu’ils ont eu contre eux, dont deux au point décisif, ont toutes été écartées. Mais, à force d’insister, les têtes de série numéro 3 de ce Masters ATP de double ont fini par arriver à leur fin. Dans un septième jeu remporté blanc sur l’engagement de leurs adversaires, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont fait un pas de plus vers leur troisième finale du Masters. Il ne leur a fallu qu’une seule balle de match sur leur service pour mettre un terme au suspense dans cette demi-finale qu’ils ont maîtrisé de bout en bout, n’ayant jamais concédé la moindre balle de break. Avec cette victoire (6-3, 6-4 en 1h17’), les Tricolores rejoignent en finale les têtes de série numéro 2 Rajeev Ram et Joe Salisbury, qui ont pris le meilleur sur Nikola Mektic et Mate Pavic, numéros 1 mondiaux (4-6, 7-6, 10-4 en 1h37’). Avant la phase finale de la Coupe Davis, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut font le plein de confiance.



MASTERS ATP 2021 (DOUBLE)

Du 14 au 21 novembre 2021 à Turin (Italie)



Demi-finales - Samedi 20 novembre 2021

Rajeev Ram / Joe Salisbury (USA/GBR, n°2) battent Nikola Mektic / Mate Pavic (CRO/CRO, n°1) : 4-6, 7-6 (3), 10-4

Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut (FRA-FRA, n°3) battent Marcel Granollers / Horacio Zeballos (ESP-ARG, n°4) : 6-3? 6-4



Finale - Dimanche 21 novembre 2021

Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut (FRA-FRA, n°3) - Rajeev Ram / Joe Salisbury (USA/GBR, n°2)