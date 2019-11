ATP - Masters (double) : Le titre pour Herbert et Mahut

Herbert et Mahut n’ont jamais tremblé

TENNIS / MASTERS DE DOUBLE

Du 10 au 17 novembre 2019 à l’O2 Arena de Londres

FINALE

Dimanche 17 novembre

Pierre-Hugues Herbert - Nicolas Mahut (FRA-FRA)

DEMI-FINALES

Samedi 16 novembre

Pierre-Hugues Herbert - Nicolas Mahut (FRA-FRA)

Ils ne leur manquaient plus que ça. Après avoir remporté chacun des quatre tournois du Grand Chelem, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut n’ont pas tremblé lors de leur deuxième finale dans le cadre du Masters de Londres. Tombés l’an passé face aux frères Bryan, les Tricolores ont pris leur revanche à l’occasion d’une finale à sens unique face à la paire composée du Sud-Africain Raven Klaasen et du Néo-Zélandais Michael Venus. Les deux paires n’ont pas paru les plus sereines au service en début de match avec trois balles de break pour chacune dans les trois premiers jeux. C’est à l’issue de cette séquence, avec plein d’autorité, qu’Herbert et Mahut ont pris le service de leurs adversaires avant d’assurer chacun de leurs jeux de service et remporter le premier set (6-3 en 33 minutes).Ne voulant pas revivre une défaite au match tiebreak comme lors de l’édition 2018, la paire française a accéléré dès l’entame de la deuxième manche avec deux balles de break dès le premier jeu. Mais Raven Klaasen et Michael Venus ont alors serré le jeu et se sont montrés imperméables à la pression jusqu’à obtenir une balle de break au point décisif, manquée. Dans la foulée, le septième jeu du deuxième set s’est avéré fatal aux têtes de série numéro 7 de ce Masters de Londres. C’est à ce moment charnière que les Tricolores ont fait le break qui les a mis sur la voie royale vers le dernier titre majeur qui leur manquait. Sur leur service, à la première balle de match, ils ont mis un terme au suspense et complètent ainsi leur prestigieux palmarès (6-3, 6-4 en 1h12’). De quoi aborder la phase finale de la Coupe Davis, qui débutera pour eux ce mardi à Madrid, dans les meilleures dispositions.battent Raven Klaasen / Michael Venus (AFS-NZL) : 6-3, 6-4battent Juan Sebastian Cabal - Robert Farah (COL-COL) : 6-7 (5), 7-6 (10), 10-6battent Lukasz Kubot / Marcelo Melo (POL-BRE) : 6-3, 7-6 (4)