ATP - Masters : Djokovic premier qualifié

Torino bound 🇮🇹

World No. 1 @DjokerNole has secured his 14th qualification for the #NittoATPFinals 👏 pic.twitter.com/qaOW7vKcX3



— ATP Tour (@atptour) July 12, 2021

Hurkacz l'invité surprise ?

Quatorzième qualification pour le Masters ATP pour Novak Djokovic ! Le Serbe continue d’affoler les records, et a décroché son billet pour le grand rendez-vous de fin d’année, avec les huit meilleurs joueurs du monde, qui se déroulera à Turin du 14 au 21 novembre. «e », s’est réjoui celui qui a remporté son 21eme match de suite en Grand Chelem dimanche et se retrouve en position de réussir le « Grand Chelem calendaire », que personne n'a réussi depuis Rod Laver en 1969, s’il s’impose à l’US Open en septembre.« Les résultats de Novak cette saison sont extraordinaires. Le Masters est réservé aux meilleurs et se qualifier pour la quatorzième fois montre son excellence, année après année. Nous avons hâte d’être les témoins de sa chasse aux records à Turin », a déclaré de son côté le président de l’ATP Andrea Gaudenzi.Si la saison s’arrêtait ce lundi, les sept autres qualifiés pour le Masters seraient Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini, Andrey Rublev, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Rafael Nadal, et Hubert Hurkacz. Le Polonais de 24 ans, vainqueur du Masters 1000 de Miami et demi-finaliste à Wimbledon (et un seul match gagné entre les deux), est le seul joueur du Top 8 n’ayant jamais participé au tournoi. Quant au premier Français au classement de l’année civile, il s’agit d’Ugo Humbert, qui occupe la 29eme place, à 1305 points de Hurkacz. Mais de nombreux points sont encore à distribuer d'ici les quatre prochains mois, avec notamment un tournoi olympique (750 points pour une médaille d'or), un Grand Chelem (2000 points pour une victoire) et quatre Masters 1000.