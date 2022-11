ATP - Masters / Djokovic : « Gagner ici, ce serait une fin de saison parfaite »

La saison 2022 de tennis touche à sa fin. Sur le circuit ATP, il reste à disputer le prestigieux et traditionnel tournoi de fin d'année, à savoir le Masters. Et parmi les huit heureux élus, on retrouvera le Serbe Novak Djokovic, qui occupe actuellement la huitième place du classement mondial. Cette compétition, l'ancien numéro un la connaît parfaitement bien pour l'avoir déjà remportée par le passé, et même à cinq reprises, en tout. Et plus précisément en 2008, puis quatre fois consécutives, soit de 2012 à 2015. Du côté de Turin, le Serbe lorgne un sixième titre qui tarde bel et bien à arriver. Après 2015, Novak Djokovic n'a pourtant pas été si loin que cela d'un nouveau sacre. Dans la mesure où il a disputé la finale des éditions 2016 et 2018, tout en ayant également été demi-finaliste lors des deux années précédentes. A voir si la réussite reviendra dès cette année. Djokovic sera dans le groupe rouge, en compagnie du Grec Stefanos Tsitsipas ainsi que des Russes Daniil Medvedev et Andrey Rublev.

"La cerise sur le gâteau, bien sûr, mais on en est loin"

Son premier match aura lieu dès ce lundi, contre Tsitsipas. Présent en conférence de presse, et dans des propos rapportés par le site internet spécialisé Tennis Actu, Novak Djokovic a livré son ressenti : "Gagner ici, ce serait une fin de saison parfaite. La cerise sur le gâteau, bien sûr, mais on en est loin. C’est une longue semaine. Vous devez jouer plus ou moins tout le monde dans ce tournoi au moins une fois, je m'en réjouis à l’avance. J’ai de l’expérience dans ce tournoi, j’espère que cela peut me servir d’une bonne façon. Je n’ai pas l’impression d’être aussi jeune que les autres gars, ça fait un moment depuis ma première participation, mais je suis en bonne forme. Particulièrement au cours des quatre ou cinq derniers mois. J’ai gagné Wimbledon et la plupart des tournois que j’ai eu en indoor. Je suis motivé et j’ai hâte de relever ce défi. Je pense que l’intensité va être très élevée, chaque match sera comme une finale."